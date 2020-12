Els terroristes, després de l'explosió d'Alcanar: "No sabem què fer"

El 17 d'agost del 2017 a les 15.06 h Mohamed Hichamy, que unes hores després lideraria l'atemptat a Cambrils, es va assabentar que el xalet d'Alcanar havia explotat. "Sàpigues que la casa ha volat", li va anunciar per telèfon Al-Houssaine Abouyaaqoub, també abatut a Cambrils i germà del conductor de la furgoneta de la Rambla: "No sabem què fer". En aquell moment Hichamy era lluny de Ripoll amb una de les furgonetes que havien llogat. L'altra la portava el Younes i tots dos s'havien trobat feia poca estona en una gasolinera de l'AP-7 a Martorell per resar. La seva intenció era anar al xalet d'Alcanar però l'anunci que havia explotat els va portar a improvisar un pla. Hichamy va ordenar a Al-Houssaine que es reunissin els terroristes que eren a Ripoll i que entressin a l'AP-7: "Agafeu un cotxe i moveu-vos".

Aquell dia Hichamy ja havia tingut un altre imprevist al matí, quan Moussa Oukabir li va comunicar per WhatsApp que el seu germà Driss no estava preparat i es feia enrere. Hichamy va intentar parlar per telèfon amb el Driss però li va saltar el seu contestador, amb un missatge de veu que deia: "No estic disponible, cabrons". Tot seguit va quedar amb el Moussa i també va trucar a l'empresa Telefurgo, on havien llogat la furgoneta amb la qual el Younes atropellaria els vianants de la Rambla. Anava a nom del Driss i volia canviar-ne el titular, malgrat que la resposta va ser que només podia afegir-hi conductors. Després de saber que havia explotat el xalet d'Alcanar, Hichamy va continuar per l'AP-7 fins que va tenir un accident i va fugir corrents. Llavors, a les 15.51 h, va tornar a parlar per telèfon amb Al-Houssaine perquè el recollissin amb l'Audi A3 amb el qual havien sortit de Ripoll i que utilitzarien en l'atemptat de Cambrils.

Aquest relat recuperat de les trucades i els missatges del mòbil de Hichamy, que s'han exposat aquest dimecres al judici del 17-A, ha sigut possible perquè el telèfon tenia una aplicació que gravava les converses, que van analitzar els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil: "Hichamy era un dels que dirigia", han remarcat. Ell, Younes i Youssef Aalla –mort a Alcanar– consumien propaganda jihadista abans que Abdelbaki es-Satty s'instal·lés a Ripoll i formaven l'esglaó de la cèl·lula per sota de l'imam.

"Preparem els cotxes bomba"

En aquesta sessió del judici, en què ha assistit de públic el cap dels Mossos, el major Josep Lluís Trapero, han declarat altres agents del cos com a pèrits del material recopilat, com els mòbils i els discos durs. Un dels aparells és un llapis de memòria que feia servir Younes i en què, a partir del 2015, es recollia contingut "extrem", com ara càntics jihadistes. També hi havia un àudio del mateix any en què s'aconsellava anar a unes jornades religioses a Reus i Torredembarra per seguir els xeics salafistes. I se'n va extreure un vídeo del maig del 2017 en què Younes es gravava en una nau industrial recitant. "Preparem els cotxes bomba i amb ells destruïm els tirans. Amb la mort comença la meva vida. Som els que anhelen el martiri", deia el càntic, que el va deixar a mitges quan va sentir un soroll, com si entrés algú.

Al mateix pen drive hi van trobar altres converses d'àudio que feien referència a l'imam o al fet que la policia havia visitat la mesquita. En un missatge del 2015, Hichamy parlava amb Younes i li deia: "Que content que et posaràs quan et compris el BMW. Aniràs pels carrers tirant granades. És igual qui matis". Hichamy situava aquesta acció a Figueres i afegia: "Aniràs fins aquella rambla, els trepitjaràs".

Els testimonis dels Mossos i la Guàrdia Civil, que han inspeccionat el material tecnològic, també han aportat múltiples objectius dels terroristes per les recerques dels últims dos mesos abans dels atemptats: s'han esmentat la Torre Agbar, el Camp Nou, el Santiago Bernabéu, el Museu Thyssen, la Torre Eiffel, el pantà de Riudecanyes, l'Audiència Nacional, la festa de la Tomatina de Bunyol, l'Alhambra de Granada i fins i tot Port Aventura. Amb l'ordinador que utilitzava l'imam es van fer 219 recerques sobre Riudecanyes i el 16 d'agost, quan faltava poc per l'explosió d'Alcanar, fins i tot es va buscar la seu de l'OTAN a Brussel·les.