El judici del 17-A havia previst per a la tercera sessió aquest dijous que declaressin algunes víctimes. L'ordre d'intervencions previstes s'ha alterat per desig del jutge i davant dels nervis que manifestava una de les víctimes per l'espera. El seu relat s'ha pogut sentir, però no ha mostrat la seva imatge. Entre plors en alguns moments, ha recordat els fets traumàtics viscuts el 17 d'agost quan sortia de l'hotel on treballava per tornar cap a casa.

Caminava amb una amiga i eren al capdamunt de la Rambla, esperant que el semàfor es posés de color verd, quan la furgoneta va fer una acceleració: "No em vaig adonar que venia cap als vianants que volíem travessar. No vaig reaccionar. Vaig agafar la meva amiga pel braç però la furgoneta ja li havia donat un cop amb el retrovisor. Vam caure a terra i la gent ens va començar a trepitjar perquè volien sortir d'allà. Al meu voltant hi havia gent a terra. Quan em vaig aixecar, vaig veure encara la furgoneta que anava recta, fent ziga-zagues i atropellant els vianants a la Rambla".

"Em vaig quedar en xoc. Vaig agafar la meva amiga, que tenia el front inflat. Me la vaig endur a una botiga de la cantonada de la Rambla on posaven la majoria dels ferits. De seguida em van portar al CAP de Sant Martí, on em van revisar la cama i la mà, que em van embenar", ha afegit la víctima del moment després de l'atropellament. Sobre les seqüeles que pateix per l'atemptat, ha explicat que fins al febrer del 2018 va estar de baixa i sense poder sortir de casa: "Em feia pànic només sortir. No volia veure ningú. Que una persona hagués pogut fer tanta maldat... La meva vida va canviar molt". De fet, ha revelat que encara no ha pogut anar de nou al lloc de l'atac terrorista. "No he tornat a trepitjar la Rambla per la por i el pànic del que em va passar. Encara estic amb medicació. Sé que ho tinc a dins i al venir aquí [al judici] ho he reviscut", ha afegit.

Les altres víctimes esperaven en una sala especialment habilitada a l'Audiència Nacional el seu torn per declarar. Com que en els dos dies precedents de judici no van declarar tots els testimonis que s'havien fixat, hi havia una certa acumulació, però el jutge Alfonso Guevara ha mantingut el calendari. Això ha fet que aquest matí hi hagi esperant per intervenir més d'una desena de mossos d'esquadra, dos guàrdies civils, dos dels detinguts el 18 d'agost i alliberats després i que ara també declaren com a testimonis.

Baralla entre el jutge i Alonso-Cuevillas

En aquesta tercera sessió del judici del 17-A també s'ha produït una baralla entre el jutge Guevara i l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, que representa l'acusació particular dels pares del nen de Rubí mort a la Rambla. Quan Guevara ha impedit a Alonso-Cuevillas que formulés més preguntes a un mosso d'esquadra, l'advocat ha respost: "Formulo la protesta i gràcies per la seva amabilitat". Aquest últim comentari ha fet enfadar el magistrat, que li ha dit: "La ironia a una altra banda. L'hi adverteixo. Crec que no he faltat el respecte a ningú. Sí que m'han demanat que parli fort. Però a mi no se'm contesta d'aquesta manera. A mi personalment sí, al que estic representant no. Si ara és moda no respectar les institucions, aquí es respecten".

De fet, Guevara ha avisat que "es reserva posar en coneixement del Col·legi d'Advocats" l'actitud d'Alonso-Cuevillas.