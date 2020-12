“Per provocar un accident n’hi ha prou amb una copa”, nova campanya de conscienciació viària

Una imprudència, un accident de trànsit, i la vida d’una persona es pot trencar en pocs segons. La imprudència pot ser, per exemple, conduir havent begut una única copa que, tal com mostra la nova campanya de prevenció d’accidents de trànsit, es pot esmicolar de sobte, com a símbol dels danys irreparables que pot suposar la combinació d’alcohol, per poca que sigui la quantitat, amb la conducció.

Amb l’eslògan “Per provocar un accident, n’hi ha prou amb una copa”, la nova acció divulgativa del Servei Català de Trànsit (SCT) pretén donar un toc d’alerta sobre la creença errònia i estesa entre molts conductors que conduir per sota dels límits legals d’alcoholèmia no implica cap risc.

Zero alcohol, zero drogues, l’única opció segura

La taxa d’alcoholèmia és el volum d’alcohol que hi ha a l’organisme i es mesura en grams d’alcohol per cada litre de sang (g/l) o el seu equivalent en aire espirat. Segons el Reglament General de Conductors, la taxa fixada per als conductors en general és de 0,5 g/l, i per als novells i professionals de 0,3 g/l. No obstant això, el consum de begudes alcohòliques, tot i no arribar als límits establerts, ja pot comportar alteracions en les facultats per conduir i augmentar el risc de provocar un accident de trànsit. La nova acció comunicativa de l’SCT se centra precisament en incidir en aquesta idea, que l’única taxa realment segura a l’hora de conduir és 0,0.

La ingesta d’alcohol i de drogues és una de les principals causes dels sinistres a les carreteres catalanes. Arguments equivocats i interioritzats com “Jo controlo”, “Conec els meus límits” o “Per una copa no passa res” poden ser al darrere d’accidents de trànsit greus i fins i tot mortals causats per una alcoholèmia per sota del límit legal permès. Una dada significativa i preocupant relacionada amb l’alcohol i la conducció és que un de cada cinc conductors morts en sinistres viaris el 2019 a Catalunya havia consumit alcohol, en concret el 20,5% segons l’Institut de Medicina Legal de Catalunya. Quant a les drogues i/o psicofàrmacs, el 13,7% dels conductors morts havien pres algun tipus d’aquestes substàncies.

Imatge d'un control de drogo-alcoholèmia / SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

5 raons per no combinar ni una gota d’alcohol i conducció

Els efectes que pot tenir el consum d’alcohol a l’hora d’agafar un vehicle s’engloben en aquests cinc àmbits:

Falsa sensació de seguretat

Alteració del temps de reacció

Reducció de la capacitat d’atenció

Trastorns i alteracions psicomotrius

Disfuncions en la percepció

Així mateix, el consum d’estupefaents també altera les condicions físiques i psíquiques i comporta un risc greu per a la seguretat dels usuaris. La nova campanya de conscienciació del Servei Català de Trànsit es difon a través d’espots que s’emeten a la televisió i al cinema, falques radiofòniques, adaptacions gràfiques en mitjans impresos i digitals i xarxes socials amb l’etiqueta #niunacopa. Les frases “Zero alcohol, zero drogues, zero víctimes” tanquen l’espot d’aquesta nova campanya divulgativa. El missatge és clar: tolerància zero al binomi alcohol/drogues i conducció per evitar víctimes a la carretera. Suma’t a aquest objectiu i recorda: la teva vida i la dels altres pot dependre d’una sola copa. És a les teves mans no trencar-la.