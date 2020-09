La connectivitat i la tecnologia marquen el camí a Nissan

Gairebé una dècada després d’establir la norma per als crossovers compactes gràcies a la seva personalitat única i divertida, la nova generació del Nissan JUKE ha arribat per reinventar un altre cop aquest segment. El nou JUKE és més divertit de conduir que mai i ofereix nous nivells de rendiment i tecnologia, tot en una carrosseria crossover cupè espectacular i amb més espai.

Amb quasi un milió d’unitats circulant per Europa (gairebé el 10% venudes a l’Estat), el Nissan JUKE ha conquerit els clients del Vell Continent. Sobretot perquè, amb el seu sistema ProPILOT i una connectivitat impressionant, el JUKE rellança la Mobilitat Intel·ligent Nissan, aquesta visió de l’empresa per canviar la manera d’impulsar, conduir i integrar els cotxes en la societat encara més lluny.

Ara, a més, el nou disseny i l’experiència de conducció emocionant que ofereix el renovat JUKE atraurà cada vegada més clients dels que opten per un crossover compacte.

Disseny atlètic

El nou estàndard en el sector B de crossovers que estableix el Nissan JUKE passa per dimensions més grans i un aspecte atlètic, amb unes impressionants llandes d’aliatge de 19 polzades i un sostre flotant d’estil cupè. Equipat amb tecnologia full-LED de sèrie, el nou JUKE conserva els emblemàtics llums davanters circulars, que s’adapten a la nova forma en Y que complementa la graella V-Motion de Nissan. A més, un nou color exclusiu, el Fuji Sunset, completa la gamma d’onze tonalitats.

Però no només per fora. Per dins el nou JUKE guanya espai de passatge i d’equipatge, amb 5,8 cm més per als genolls als seients del darrere, 1,1 cm més d’espai per al cap, també al darrere, i un maleter amb 422 litres de capacitat. És a dir, un 20% més d’espai. També millora la posició del conductor, i els nous materials guanyen en suavitat en el tacte al quadre de comandaments, a l’entapissat de les portes i a l’espai per a les cames. El remat són uns seients esportius monoforma de sèrie i amb entapissat Alcantara o cuir opcional.

540x328 El quadre de comandaments del nou Nissan JUKE / NISSAN El quadre de comandaments del nou Nissan JUKE / NISSAN

A banda, els nous acabats N-Design permeten un alt nivell de personalització, amb diverses combinacions de colors per a carrosseria, sostre i entapissat interior. El resultat és un JUKE de caràcter urbà, premium i esportiu. El client fins i tot pot adaptar l’exterior amb para-xocs personalitzables, faldons laterals i llandes d’aliatge de 19 polzades.

Rendiment àgil

Amb 4,21 metres de llargada, 1,595 metres d’alçada i 1,8 metres d’amplada, el nou JUKE crossover cupé ofereix més espai interior, i no a costa de més pes, perquè el model segueixi sent compacte i pesa fins a 23 quilos menys. Gràcies a l’ús d’acer d’alta resistència, el nou model compta amb una plataforma més rígida que ofereix més estabilitat, rendiment i habilitats en revolt.

Tot aquest cos es propulsa gràcies a un eficient motor de gasolina DIG-T turboalimentat d’1,0 litres i 3 cilindres que dona 117 CV de potència: s’aconsegueix una millora en el rendiment, una millora en el consum de combustible i es refina la conducció. I es fa adaptable: es pot triar transmissió manual de 6 velocitats o transmissió esportiva de 7 velocitats, amb doble embragatge i canvi per lleves, a banda de selector de mode de conducció (Eco, Normal, Esportiu).

Tecnologies avançades

Mobilitat Intel·ligent Nissan

La tecnologia és el segon motiu de compra en aquest segment, amb un mercat disposat a pagar més justament per la tecnologia. I la introducció del ProPILOT en el JUKE el converteix en el cotxe més econòmic del mercat en conducció autònoma.

Aquesta avançada tecnologia ProPILOT de Nissan ofereix direcció, accelerada i frenada assistides electrònicament, i s’estrena per primer cop en el JUKE. Dissenyat per circular per un sol carril en autopista, el sistema ProPILOT accelera i desaccelera el vehicle perquè el conductor pugui mantenir la distància i la velocitat adequades, a banda de mantenir el cotxe centrat en el seu carril.

El paquet tecnològic es completa, en termes de seguretat, amb el sistema anticol·lisió frontal intel·ligent amb detecció de vianants i ciclistes, reconeixement de senyals de trànsit, control intel·ligent del canvi de carril, alerta de trànsit posterior i control de l’angle mort, com a novetat per a Nissan i per a tot el segment.

Connectivitat, informació, entreteniment i Bose Personal Plus

Amb el nou sistema NissanConnect d’informació i entreteniment, els clients poden fer servir Apple CarPlay i Android Auto per utilitzar les seves aplicacions de smartphone preferides des de la pantalla tàctil de 8 polzades del cotxe. El conductor també pot accedir a TomTom Maps & Live Traffic, o activar el wifi integrat perquè els passatgers puguin connectar-hi portàtils o tauletes.

A banda, Nissan Connect Services permet comprovar, per exemple, si les portes del cotxe estan tancades, o bloquejar i desbloquejar el vehicle directament des del mòbil. I fins i tot comprovar, abans de començar un viatge, la pressió dels pneumàtics i el nivell de l’oli.

Més encara, la compatibilitat amb Google Assistant permet el control sobre funcions com els llums del vehicle o l’enviament per veu de destinacions al sistema de navegació del cotxe a través de l’smartphone. I igualment regulables són els vuit potents altaveus, inclosos dos grups d’altaveus Bose UltraNearfield integrats en els dos reposacaps davanters: es genera una música que t’embolcalla i s’obté una definició ultraclara.