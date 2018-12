Alt Urgell-Solsonès: territori de calma i desconnexió

Entre les comarques de l’Alt Urgell i el Solsonès hi ha una de les serres més importants del Prepirineu lleidatà. El massís del Port del Comte és un entorn privilegiat on, tant a l’hivern com a l’estiu, es poden realitzar diverses rutes per contemplar la bellesa dels seus paratges. Al seu entorn més immediat, al vessant oriental, hi ha l’estació d’esquí de Port del Comte, on se situa també el refugi Bages des del qual es poden realitzar excursions per la zona, i el Coll de Port, divisòria d’aigües entre les conques del Segre al nord i del Llobregat al sud. Gràcies a aquesta diversitat geogràfica, aquesta zona del Prepirineu ofereix també moltes possibilitats per a la pràctica dels esports a l’aire lliure, d’aventura i natura: senderisme, escalada, parapent, barranquisme, espeleologia, esquí nòrdic, marxa nòrdica i BTT.

Comarques amb encant

Des del Port del Comte no es pot deixar passar l’oportunitat de visitar el patrimoni de l’Alt Urgell. El Romànic de la comarca té gairebé tres-cents elements catalogats, la majoria esglésies romàniques, per damunt de les quals sobresurt la catedral de Santa Maria d’Urgell (a la Seu) amb el claustre, l’església de Sant Miquel i el Museu Diocesà, que conformen un conjunt patrimonial de gran rellevància. També són béns culturals d’interès nacional Sant Climent de Coll de Nargó, Sant Serni de Tavèrnoles i Santa Maria d’Organyà, el temple de les Homilies. La comarca de l’Alt Urgell ha teixit els últims anys una xarxa de petits museus etnogràfics temàtics, que està integrada pel Museu de les Trementinaires, a Tuixent; el Museu dels Raiers, a Coll de Nargó; l’antiga Farinera, a Montferrer; el Pou de Gel, a Oliana; el Museu de la Vinya i el Vi de Muntanya, a Pont de Bar; el Museu de l’Acordió i l’antiga Fàbrica de la Llana, a Arsèguel; i el Museu del Pagès, a Calbinyà. D’altra banda, a Coll de Nargó és obert al públic el centre Dinosfera i el Mirador del Cretaci, els dos elements divulgadors del ric patrimoni paleontològic del municipi, un dels més importants d’Europa pel que fa a ous fossilitzats de dinosaure.

I no menys interessant és la comarca del Solsonès. Entre paratges adusts de muntanya i calmats camps de cultiu, és una zona bastant desconeguda pel turisme ideal per fer-hi una escapada i conèixer millor la història de la Catalunya Central. Els visitants poden gaudir del paisatge i descobrir racons amagats seguint les rutes marcades per fer en cotxe, a peu o en bicicleta i gaudir del bon menjar a la multitud d’establiments que permeten conèixer la gastronomia de la comarca, basada en productes naturals com els bolets i la caça. Solsona, capital de la comarca del Solsonès, manté encara avui els seus principals atractius, la calma i la riquesa del patrimoni històric i cultural. El nucli històric del municipi manté la mateixa estructura de quan era una ciutat emmurallada i conserva tres portals d’entrada: el del Pont, el del Castell i el de Llobera, així com algunes parts de la muralla. Tant l’Alt Urgell com el Solsonès disposen d’un ampli ventall d’establiments turístics com hotels, càmpings, cases de turisme rural, albergs i refugis.