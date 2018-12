Baqueira Beret: més de 165 quilòmetres per lliscar per la neu

A banda de ser una de les estacions amb alguns dels esquiadors amb més glamur de la Península, Baqueira Beret és molt més que el destí preferit de molts famosos per passar-hi les vacances de Nadal. Inaugurada l’any 1964, aquesta estació de la Vall d’Aran està formada per més d’un centenar de pistes de tots els nivells amb unes vistes impressionants, amb muntanyes que superen els 3.000 metres d’altura, com l’Aneto. L’estació està formada per quatre grans zones amb personalitat pròpia, Baqueira, Beret, Bonaigua i la recentment inaugurada Baciver. Tres dels descensos més destacats de Baqueira són el de Luis Arias (pista dedicada al primer director de l’estació i un dels pioners de l’esquí a Espanya), Eth Mur, Tubo Nere o l’itinerari Escornacrabes, un descens forapista molt popular per als usuaris assidus a l’estació. Per a principiants, famílies i nens la millor zona de l’estació és Beret, amb pendents suaus i pistes espaioses.

Ampliació de pistes

Aquesta temporada, Baqueira ofereix als esquiadors i snowboarders fins a 165 quilòmetres de traçats gràcies a la inauguració d’una nova àrea, batejada amb el nom de Baciver, que se suma a les tres àrees històriques de l’estació. A més, la cota màxima de l’estació passa a ser el cap de Baciver, amb 2.610 metres. Amb la instal·lació del teleesquí Baciver, l’estació guanya 100 metres de desnivell i arriba al seu punt més alt, i ofereix uns descensos de més de 1.100 metres fins a la base de Baqueira, a 1.500. Al llarg del trajecte es pot gaudir d’unes vistes úniques de la Cara Nord i fins i tot de l’inigualable itinerari Escornacrabes. Amb aquesta ampliació, el mapa de pistes de Baqueira Beret està format per 111 traçats abalisats.

Una altra de les novetats de l’estació és que s’ha inclòs com a nova pista el FunPark estrenat a mitjans de la temporada passada a l’àrea de Beret, que discorre paral·lel a la pista de Clot der Os. Els més petits (i no tan petits) poden descobrir un traçat de 1.750 m de longitud de pista blava amb molts elements per a la diversió. El recorregut alterna les flors gegants i les reproduccions d’animals autòctons dels Pirineus, alguns dels quals emeten els seus sons, cosa que fa que més d’un s’endugui una sorpresa.

L’estació compta amb 25 restaurants i cafeteries a pistes, cinc dels quals són locals temàtics i que ofereixen experiències culinàries úniques. Un d’aquests locals, potser el de més renom, és el Moët Winter Lounge, que aquest any millora serveis i amplia la cuina per seguir augmentant en qualitat. També s’han dut a terme reformes a l’Audi Quattro Bar, situat a Beret, que, ja sigui per la seva situació o pel seu encant, és un establiment molt concorregut per a esmorzars i aperitius. A la resta de restaurants gastronòmics de l’estació, Refugi San Miguel, 5J Grill Baqueira, Restaurant Pla de Beret i Borda Lobato, s’han millorat les cartes amb nous plats i un celler amb més referències.

Multiactivitats a la neu

Cada vegada més esdeveniments de magnitud recalen a la Vall d’Aran i la Copa del Món de snowboardcross FIS arribarà a Beret els dies 1 i 2 de març del 2019. Serà la segona vegada que el màxim circuit mundial d’aquesta espectacular modalitat, definida com el motocròs amb snowboard, es disputarà en terres araneses. A la competició hi seran presents els millors esportistes del món en aquesta modalitat. Aquest esdeveniment, que consta de classificatòries el dia 1 i de finals el dia 2 de març, és, a més, una gran festa en què hi ha nombroses animacions i fins i tot es preveu una mostra gastronòmica a la zona d’arribada, fàcilment accessible des del pàrquing de Beret.

Els dies 19 i 20 de gener se celebrarà a Baqueira Beret el World Snow Day i dins de la seva programació està inclosa la BBB Ski Race Experience. En aquest esdeveniment per a esquiadors a partir de sis anys es barregen proves d’alpí, boardercross i freeride amb l’emergent art de les selfies als punts més alts de l’estació. L’esdeveniment permetrà a molts recórrer amb esquís o snowboards racons de l’estació que mai havien trepitjat. La prova és en classificació individual, però es poden fer els trams d’enllaç en grup, especialment els més petits amb els seus clubs o famílies.

El 3 de febrer es disputarà la marxa d’esquí de fons promoguda pel Consell General d’Aran, Baqueira Beret i l’Ajuntament de Naut Aran amb la col·laboració d’altres organismes, entitats i clubs de la Vall d’Aran. Està inclosa al calendari FIS i RFEDI de curses populars de nòrdic. Es disputarà la prova en les tres distàncies habituals, de 10, 21 i 42 quilòmetres.

I els dies 10 i 11 de febrer se celebrarà l’Audi Quattro Cup Trofeo Amics de Montgarri.

El mes de març també arribarà carregat d’esdeveniments, amb el Trofeu Fundació Jesús Serra (dies 9 i 10), el Top CAEI FIS (16 i 17) i la sisena edició de l’Audi Quattro Era Baishada (dia 23).

El 20 d’abril arribarà el Test de Oro, competició organitzada per Baqueira Beret en què participaran els tres primers guanyadors de les curses que se celebraran totes les setmanes de la temporada i en les quals competeixen els cursetistes de tots els nivells d’esquí i snow.