Vallter 2000: molt més que una estació

Inaugurada l’any 1975, l’estació de Vallter 2000 és al circ d’origen glacial de Morens - Ulldeter, al bell mig de cims que sobrepassen els 2.800 metres d’altitud i amb la base situada a 2000 metres, fet que permet combinar l’esquí alpí per les pistes centrals amb l’ascens amb esquís de muntanya per la zona del Xalet. L’estació s’estén al nord de la comarca del Ripollès, dins el terme municipal de Setcases, a la zona més oriental del Pirineu de Girona. La seva base de serveis s’ubica a 2.200 metres d’altitud sobre la vall del riu Ter, i té una cota mínima de 1.959 metres i una cota màxima de 2.535 metres. Aquesta privilegiada situació geogràfica permet contemplar des de la cota més alta, i si la visibilitat ho permet, una panoràmica única del golf de Roses.

I encara més, a la terrassa de la cafeteria d’alçada Les Marmotes hi ha instal·lat el Mirador-Balcó de la Costa Brava, on es poden veure indicats els punts assenyalats de la panoràmica. Els pics que envolten Vallter 2000 són entre d’altres el pic de Bastiments (2.881 m), el Gra de Fajol (2.708 m) i el pic de la Dona (2.704 m).

Centre de muntanya

Amb 18.735 quilòmetres esquiables, repartits en 13 pistes d’esquí alpí, l’estació de Vallter 2000 aposta per una oferta d’esquí i muntanya que combina l’ascens amb el descens, el concepte Puja&Baixa. Aquesta combinació la converteix en un lloc ideal per a la pràctica d’esports i activitats de muntanya a l’aire lliure: esquí alpí i snowboard, esquí de muntanya, raquetes de neu, freeride, camps de neu i construcció d’iglús, tallers de nivologia, descens amb trineu i ludoteca jardí de neu per a infants.

La seva ubicació i les múltiples activitats i serveis que ofereix la converteixen en una destinació ideal per a tota la família amb la possibilitat de gaudir de la muntanya a qualsevol època de l’any. Tant l’esquiador que vol reptes nous com el que aposta per un passeig amb raquetes, troba un espai a Vallter 2000.

Petits esquiadors

Entre les novetats d’aquesta temporada, Vallter 2000 amplia la seva oferta amb cursets al Bosc de l’Esquirol, destinats a nens i nenes de 3 i 4 anys que debutin amb esquís. Són cursets en grups molt reduïts per fer una primera sessió d’adaptació a la neu i amb el material necessari per, així, aprendre a esquiar d’una manera lúdica i divertida. A més, l’estació posa a disposició de les famílies el Mini Club L’Esquirol, un servei de ludoteca on s’imparteixen tallers i jocs didàctics, atesos per personal qualificat, destinat a nens entre 3 i 8 anys.

En transport s’ofereix un servei de bus llançadora per a vianants per desplaçar-se entre cotes en dies de màxima afluència. I per quan toqui reposar forces, Vallter 2000 amplia l’oferta de food trucks amb menjar artesà fet a partir de productes locals perquè es puguin degustar a peu de pistes.

I sense oblidar les novetats en descomptes o packs : pack bus + forfet, packs de forfet familiar, packs per a grups escolars, packs per a grups i/o empreses, descomptes per a estudiants, famílies tant nombroses com monoparentals, o els packs ski-lunch els dilluns i divendres durant la temporada baixa.