"Por escènica": el Madrid-PSG, a les portades de la premsa esportiva

Aquestes són les portades de la premsa esportiva d'aquest dimecres:

Sport: "Por escènica"; "El consell del vestidor a Yerry Mina"

Mundo Deportivo: "Qui és el número 2?"; "Acord amb Arthur per al gener del 2019"

L'Esportiu: "La clau de volta"; "El diploma de Queralt Castellet"

Marca: "12. Respect"; "Demanen dos anys de presó i sis fora del futbol per a tots els jugadors per arreglar partits"

As: "Campió vs. aspirant"; "No hi haurà vaga i sí que hi haurà Copa"