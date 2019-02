"La triple dreta fracassa i dona aire a Pedro Sánchez", la portada de l'ARA

La portada, en pdf

L'aliança del PP, Ciutadans i Vox ha sortit aquest diumenge als carrers de Madrid per intentar demostrar la força de la dreta i la ultradreta espanyoles contra el president espanyol, Pedro Sánchez. Uns 45.000 manifestants s'han concentrat a la plaça de Colón, segons la Delegació del govern espanyol a Madrid, mentre que els organitzadors diuen que han estat 200.000. D'aquesta mobilització, que havia de posar contra les cordes el president espanyol per forçar-lo a convocar eleccions, Sánchez en surt amb vida després que l'acompanyament dels ciutadans a la protesta no complís les expectatives.

