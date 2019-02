Pedro Sánchez: "La societat catalana ja ha dit que no vol independitzar-se"

L'endemà de trencar les negociacions amb la Generalitat, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha intervingut en un acte de partit a Barakaldo centrat en carregar contra el líder del PP, Pablo Casado, i també contra els que volen un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. Després d'insistir que no acceptarà "mai" que Catalunya faci una consulta sobre la independència, Sánchez ha assegurat que "Catalunya ja ha dit moltes vegades que no vol independitzar-se". El president espanyol ha comparat el Procés amb el Brexit: "Ningú hi ha guanyat". "Un referèndum dividiria per sempre la societat catalana", ha conclòs.

També s'ha referit a Casado. "Ser patriota és treballar cada dia perquè a Espanya es visqui millor", ha dit Sánchez, "i no cridar cada dia «Viva España»", ha dit el president espanyol. També ha enviat un altre dard al líder popular, que va fiar les pensions a prohibir l'avortament. "No es poden tenir drets retallant-ne a d'altres i menys a les dones", ha contestat el líder del PSOE. Sánchez ha tret pit per les mesures preses en favor de la igualtat entre l'home i la dona i els drets socials al llarg dels 140 anys de trajectòria socialista.

En relació a la manifestació convocada demà diumenge per la dreta, ha dit que hi ha una "Espanya en positiu", la que defensa el PSOE -segons ell-, i una altra "en blanc i negre", com la de la mobilització convocada per Cs, el PP i Vox. "Nosaltres respectem el passat i estem orgullosos del nostre, altres no [en al·lusió als que van ser al bàndol franquista]", ha expressat Sánchez. En aquest sentit, el president espanyol ha cridat a la mobilització a les eleccions del 26 de maig per "defensar l'Espanya que som enfront de l'Espanya que ens van obligar a ser durant 40 anys".

"El que planteja la dreta és fer passos enrere en el reconeixement de drets i llibertats. També posen en qüestió l'estat autonòmic. Les dretes proclamen la recentralització de l'Estat. Nosaltres defensem l'Espanya autonòmica", ha afirmat. "Quina unitat d'Espanya defensen aquells que volen un país que diferencia entre els ciutadans de primera i de tercera?", ha afegit, a més de criticar els "insults" que ha rebut aquesta setmana per part del PP i Cs. "Qui insulta és perquè no té cap argument per defensar-se", ha assegurat.

Per a Sánchez, si el dimecres dia 13 de febrer, l'endemà de l'inici del judici de l'1-O, els independentistes voten amb la dreta contra el primer tràmit dels pressupostos, "els espanyols han de prendre nota de la manca de compromís amb el benestar del país".

Ha tret pit de les mesures que es recullen als comptes respecte als autònoms, la dependència, la universalitat de la sanitat pública o la igualtat efectiva d'homes i dones en el mercat laboral. El president espanyol s'ha dirigit diverses vegades a l'electorat femení davant una eventual arribada de la dreta al poder que ara qüestiona els drets assolits per les dones.

Pedro Sánchez rep el suport dels dirigents bascos

Sánchez ha estat precedit per dirigents del País Basc. El primer ha estat Mikel Torres, alcalde de Portugalete i secretari general provincial del PSOE a Biscaia, que ha donat el suport al president espanyol en una "setmana difícil" per als socialistes. Torres ha fet una defensa del "consens i el diàleg", i fins i tot ha ironitzat sobre la figura del relator: "Si vols m'hi poso jo, Pedro". Per al dirigent basc, la manifestació de la dreta demà a Madrid significa "imposició i ruptura" i ha afirmat que amb els dirigents actuals del PP "no hauria estat possible" fer la Transició.

La secretària general dels socialistes bascos, Idoia Mendia, ha comparat la situació amb ETA. "També ens van dir traïdors", ha dit en relació a les acusacions del PP i Cs per dialogar amb els independentistes. Tanmateix, en el cas d'ETA, el govern espanyol sí que va tenir-hi converses a través de mediadors.

Al seu torn, Retortillo ha situat el PP i Cs i els independentistes al mateix nivell: "Cap dels dos extrems tenen raó". El candidat a l'alcaldia ha criticat el sobiranisme per voler, ha assegurat, una "Catalunya dividida" i a la dreta per "llançar-se a la baralla". "Com s'atreveixen a parlar d'alta traïció?", ha dit en relació a les acusacions de Pablo Casado al president espanyol per haver parlat de nomenar un "relator" amb el govern de Catalunya. "La dreta t'insulta perquè diuen que has traït la legalitat constitucional; els sobiranistes també per no haver-ho fet. Cap dels dos extrems tenen raó, cap de les dues coses és certa", ha dit Retortillo dirigint-se a Pedro Sánchez, que s'ho mirava des de primera fila. "Els socialistes defensem el diàleg, l'acord, les institucions democràtiques i la legalitat constitucional", ha conclòs.

El suport manifestat pels dirigents bascos contrasta amb la pressió dels 'barons' territorials de l'Aragó -Javier Lambán- i Castella-la Manxa -Emiliano Garcia-Page-, que aquesta setmana han desautoritzat públicament Sánchez posant en qüestió que es parli amb la Generalitat de crear una mesa de partits estatals i nomenar un relator per facilitar les converses de resolució del conflicte. "Aprovar un pressupost no justifica cessions que posin en dubte la Constitució, la unitat d’Espanya, l’estat de dret ni la decència", va dir recentment a Twitter.