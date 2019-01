"El pitjor Madrid del segle XXI", a la portada de l''Sport'

Aquestes són les portades de la premsa esportiva d'aquest dimarts:

Sport: "El pitjor Madrid del segle XXI"; "Todibo, fitxatge imminent"

315x388

Mundo Deportivo: "Crisi blanca"; "Recta final per Todibo"

315x388

L'Esportiu: "Gol, SL"; "Tensió a Reus entre el tècnic i els jugadors"

315x388

Marca: "Aposta de futur al Bernabéu"; "El VAR no va veure penal i per això no va avisar Munuera"

315x388

As: "El VAR arriba tocat a la Copa"; "El PP presentarà Ruth Beitia com a candidata a la presidència de Cantàbria"