"La baixa d'Ericsson alerta el Mobile", portada de l'ARA

L'anunci d'Ericsson que no participarà al Mobile World Congress per evitar els riscos de contagi pel coronavirus configura el tema destacat de l'ARA de dissabte. "La baixa d'Ericsson alerta el Mobile" és el titular principal de la portada, en la qual també es recull l'entrevista on Antoni Trilla, epidemiòleg del Clínic, parla de la decisió de l'empresa sueca: «És estrany, és com no venir a Barcelona per no contraure l'Ebola»

