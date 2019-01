"Dia 1 del canvi a Andalusia", portada de l''Abc'

Aquests són els titulars dels principals diaris de Madrid i Barcelona:

Abc: "Dia 1 del canvi a Andalusia"

La Razón: "L'oposició contra Moreno: 40 al·lusions als 'franquistes' de Vox"

El País: "El revés al Brexit de May dona ales als defensors d'un altre referèndum"

El Mundo: "Moreno, a Díaz: 'Andalusia no és el PSOE, això s'ha acabat"; "Ofensiva de l'elit econòmica catalana per un altre Estatut 'com a norma suprema'"; "Dos alcaldes de la CUP i un nebot de Torra, detinguts per sabotejar l'AVE el passat 1-O"

El Periódico: "May sobreviu, la UE es planta"

ARA: "El sobiranisme clama contra les detencions sense ordre judicial"