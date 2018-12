El sector empresarial escurça distàncies amb l’alta velocitat

El 20 de febrer de 2008 es va produir el tret de sortida de l’AVE Barcelona-Madrid. Llavors era habitual veure, sentir i llegir comparatives de preus, temps i altres variables dels trajectes fets amb tren i avió. Clients que explicaven les seves preferències, el quan i el perquè utilitzaven un o altre transport. Semblava l’inici d’un canvi d’hàbits per als professionals que habitualment feien els més de 600 quilòmetres per qüestions laborals. Una dècada després les xifres evidencien una tendència en l’ús del tren d’alta velocitat: el 2017 el 61,1% dels 4,11 milions de viatgers entre les dues ciutats trien el tren, enfront del 23,3% que prefereixen el pont aeri.

Canvi d’hàbits

El realitzador audiovisual Antonio Guixeró admet que li fa por volar i patia cada vegada que anava a rodar o tenia reunions amb clients a Madrid: “L’AVE ha millorat la meva qualitat de vida. El tren em regala dues hores i mitja que no podria aprofitar si anés en avió o en cotxe. Llegeixo, miro una pel·lícula o treballo, els tres o quatre cops al mes que faig el trajecte, depenent dels projectes”.

Tot i que l’avió segueix invertint menys temps en fer el mateix recorregut (55 minuts), els entrevistats coincideixen en els avantatges que suposa l’alta velocitat: “És més còmode, espaiós, immediat i ràpid perquè t’estalvies l’antelació que necessites per fer els controls aeris, surts i arribes al centre de les ciutats, pots parlar per telèfon… No hi ha color”, comenta Martí Garcia, enginyer de professió. La seu de la seva empresa és a Barcelona i viatja una mitjana de quatre cops al mes a Madrid, anant i tornant el mateix dia. “Quan només hi havia el pont aeri no tenia alternativa, però ara només l’agafo quan vaig als afores de Madrid”. Considera que la qualitat del servei del tren és bona però que és massa car. “Segurament perquè no té competència. Amb l’aparició de l’AVE el pont aeri va començar a baixar preus. Estaria bé que trobessin fórmules per abaratir-lo, més enllà de variar el preu en funció de la durada del trajecte o els abonaments”.

La mitjana de preu és d’uns 70 € per trajecte i és possible comprar abonaments (de deu viatges o col·laboratius). En aquesta línia l’advocada Anna Valls, que de dilluns a divendres fa el trajecte Lleida-Barcelona-Lleida amb un abonament de deu viatges, proposa que els abonaments siguin més flexibles, impersonals i transferibles. Freqüentment canvia la destinació anant a Madrid. Sempre que pot tria el vagó silenciós -només amb els serveis de megafonia imprescindibles, il·luminació tènue, sense el servei de bar mòbil, amb dispositius electrònics silenciats i sense poder mantenir converses duradores o amb un to elevat-, que Renfe ofereix des del 2014, per dormir al matí i treballar a la tarda amb tranquil·litat. En canvi a l’Antonio Guixeró la categoria que més li agrada és la Turista Plus, “perquè té les comoditats de Preferent sense l’inconvenient que passi el bar mòbil. És similar al silenciós però més ample, i si viatjo amb el company de feina ens permet parlar sense problemes”, conclou l’Antonio.

Altres rutes

El gener de 2013 es va completar el corredor de l’AVE amb la inauguració del tram Barcelona-Girona-Figueres. Actualment el trajecte Barcelona-Girona ofereix quinze serveis diaris en alta velocitat i compta amb un milió de clients, als quals s’han de sumar els que van en els trens Regionals. En Marc Yanes viu a Girona i treballa a Barcelona com a responsable de grans comptes des de fa tres anys i mig. “Abans, a l’època del mitja distància, ja havia treballat a Barcelona, però després d’una temporada amb aquells trens vaig deixar la feina per viure i treballar a la mateixa ciutat, era massa dur”, reconeix. Un temps després li van ofereir la feina que té ara: “Si no hagués existit l’AVE ni m’ho hagués plantejat. És un projecte atractiu i amb unes condicions laborals difícils d’aconseguir a Girona”. Explica que el trajecte és realment curt (38 minuts) i aprecia molt el salt qualitatiu que suposa respecte al mitja distància: “És cert que es podria millorar, si hi hagués wifi o cobertura al llarg del trajecte o si posessin algun tren a quarts de vuit del vespre -hi ha un marge de més de dues hores sense tren direcció a Girona-, però és pràctic, ràpid, còmode, molt puntual i amb les poquíssimes incidències que m’he trobat han estat àgils a l’hora de gestionar i resoldre la reclamació. A més, l’aplicació Renfe Ticket et permet reservar i cancel·lar el bitllet amb facilitat”.

DURADES I FREQÜÈNCIES