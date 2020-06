Acabada d’encetar la normalitat posterior al covid-19, descobrim de mans de David Font, director de l’Agència Catalana de Turisme, com encara el sector la campanya d’estiu, així com quines fortaleses del territori s’aprofitaran per tal que el turisme torni a ser un dels motors econòmics del nostre país.

El covid-19 ha fet que les reserves de cara a l’estiu s’hagin reduït un 90% respecte al 2019. Com encaren les empreses turístiques la campanya estiuenca tenint en compte aquest escenari?

Aquest estiu serà el més complicat de la nostra història turística, però el sector l’encara amb professionalitat, sabent que serà difícil però oferint el nostre servei al mateix nivell de sempre. Tenim un sector creatiu, innovador i amb una gran capacitat d’adaptació a escenaris canviants i incerts com l’actual. Catalunya és una destinació líder en turisme a nivell estatal, europeu i de la Mediterrània i les nostres empreses i professionals, malgrat la situació, ja estan demostrant el seu compromís preparant-se amb responsabilitat i donant garanties i seguretat als clients.

Quins preveuen que seran els àmbits que tenen més potencial per encapçalar aquesta fase de recuperació?

El turisme de proximitat serà el primer que recuperarem. També el turisme intern català i tots aquells en un radi d’abast del vehicle propi, com els arribats de l’estat espanyol i de França, així com d’Alemanya i del Benelux, que tenen Catalunya com a destinació preferida per fer vacances i tendeixen molt a emprar el cotxe o l’autocaravana. A mesura que la connectivitat aèria internacional es vagi recuperant ampliarem la promoció a uns altres mercats, inicialment amb mirada europea però progressivament arreu del món. Ens adaptem diàriament a la situació que es preveu de cara al futur, canviant gairebé cada dia.

Com enfoquen la tornada a aquesta nova normalitat espais com museus, teatres, catedrals, monuments, etc., que tenen com a hàndicap fer-ho amb un aforament reduït?

Des de la direcció general de Turisme es va engegar un projecte per elaborar uns protocols de garantia sanitària per donar resposta a una petició que feia el sector en general. També la secretaria d’estat de Turisme va informar que elaborarien unes guies en aquesta línia mitjançant l’ICTE, així que vam decidir coordinar-nos i enriquir-los. Calien uns protocols estàndard per a tot el sector. En total hi ha 21 guies amb recomanacions per donar garanties i seguretat a les diferents activitats turístiques, entre les quals museus, espais culturals i cellers. És cert que han d’adoptar mesures de seguretat i d’aforament, però en un context de reducció del volum turístic això pot ajudar a evitar l’aglomeració de persones. Tot plegat ens fa pensar que els turistes podran gaudir d’una experiència satisfactòria en tots aquests espais i fer-ho, a més, de manera segura.

I sabent que la platja és un dels nostres màxims reclams, com afectarà els hotelers, hostalers i empreses afins situats a primera línia de mar el fet que les condicions d’ús no seran ni de lluny com les d’abans?

Les platges són un dels nostres atractius i ho seguiran sent aquest estiu. Tothom està mentalitzat que hi haurà algunes noves mesures per gaudir dels espais, però això no farà que deixin de ser un atractiu. Dins el volum més baix de clients que sabem que hi haurà, les condicions d’ús de les platges no creiem que siguin un element negatiu, seran un element més de garantia per als visitants. La majoria de municipis estan definint mesures amb les quals, a través de la tecnologia i les persones informadores que hi haurà, un turista podrà saber les zones amb més o menys ocupació. Els ens locals estan abocant-se també en fer possible una temporada turística amb seguretat per a tothom, residents i turistes que ens visiten.

Creu que el turisme de muntanya i d’interior ho tindrà més fàcil, en aquest sentit?

Tot sembla indicar que podria ser així. De fet, algunes zones d’interior i de muntanya tenen uns volums de reserves importants des de fa dies. La pandèmia ha generat la convicció entre molta gent que els espais oberts i amb poca concentració, la natura i la muntanya són una bona opció de vacances. La diversitat de la nostra destinació ens dona l’oportunitat que la muntanya i el mar siguin indrets per poder passar les vacances amb tranquil·litat, confiança i seguretat.

El govern d’Espanya preveu que el turisme estranger es reprengui al juliol. Vostès també ho veuen a tocar?

Això seria un indicador que la situació sanitària ha evolucionat en la línia que preveiem i que no s’ha produït cap sobresalt. Però el que demanem és que es faci amb garanties i de manera coordinada a escala europea. La destinació serà segura, perquè tant el sector privat com l’administració fa setmanes que hi treballen. Caldrà que tothom tingui consciència que estem recuperant la normalitat, però que cal seguir les indicacions i els protocols que les autoritats sanitàries vagin indicant en cada moment.

Creuen que el volum de turistes d’altres països remuntarà els propers mesos?

Tot just fa una setmana que hi ha mobilitat plena interna i que els allotjaments poden tenir clients de fora de la seva àrea sanitària. A partir del juliol clarament aquesta situació canviarà ostensiblement però el càlcul és que les pernoctacions caiguin el tercer trimestre entre un 54% i un 70%. Tant de bo l’impacte sigui més baix, però amb els escenaris amb què treballem ens surt això.

Tot i la incertesa que afectarà el sector la resta del 2020, amb quines fortaleses compta el nostre país en termes turístics per recuperar-se com més aviat millor?

El sector turístic català ha demostrat una gran fortalesa i capacitat de recuperació. Hem patit situacions molt difícils com crisis econòmiques i els atemptats del 2017, i sempre hem superat els esculls. Això demostra la fortalesa del sistema turístic català. Segurament aquesta pandèmia generarà esculls durs, canvis en dinàmiques i l’adopció d’algunes estratègies de futur diferents, però s’aconseguirà gràcies a la resiliència de tot un sector turístic que és més latent que mai. Som una destinació líder perquè es basa en dos pilars: empreses madures i amb molta experiència i un país immillorable per al turisme, amb diversitat de paisatges i recursos. No som una destinació de les que es poden denominar de monocultiu, abocades a un sol producte; tenim molts atractius i per això podem atraure visitants de molts interessos i molts mercats. Aquesta ha estat la clau de l’èxit durant molts anys, i també ha de ser la base de tota la recuperació que plegats tirarem endavant.