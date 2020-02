Abidal culpa els jugadors del comiat de Valverde i Messi respon a les xarxes socials

Els problemes cada dia són més grans al Barça. Lionel Messi, capità de l'equip, ha utilitzat les xarxes socials per criticar unes declaracions del director esportiu, Éric Abidal. En una entrevista al diari Sport, el francès ha explicat les raons per les quals van fer fora Ernesto Valverde i ha afirmat que "molts jugadors no estaven satisfets ni treballaven gaire". "També hi havia un tema de comunicació interna. La relació entrenador-vestuari sempre ha estat bona, però hi ha coses puc olorar que com a exjugador. Vaig comunicar al club el que pensava i havia de prendre una decisió".

Leo Messi ha utilitzat Instagram per publicar una resposta en un stories. "Sincerament, no m'agrada fer aquestes coses, però crec que cada un ha de ser responsable de les seves tasques i fer-se càrrec de les seves decisions. Els jugadors, del que passa al camp. Som els primer en reconèixer quan no estem bé. Els responsables de l'àrea de la direcció esportiva també han d'assumir les seves responsabilitats i, sobretot, fer-se càrrec de les decisions que prenen" ha dit i ha afegit que "finalment crec que, quan es parla de jugadors, caldria donar noms, perquè si no se'ns està embrutant a tots i s'alimenten coses que es diuen i no són certes".

Messi gairebé mai s'ha mostrat crític amb altres treballadors del club, però ara ha decidit dir la seva després de veure com Abidal assenyalava els jugadors. L'últim incendi en un club que està vivint un inici d'any terrible, amb un preocupant divorci intern entre diferents àrees. El mateix Abidal es va reunir amb el president Bartomeu en sentir que no havia tingut tot el poder en l'últim mercat de fitxatges. Bartomeu li va assegurar al director esportiu que la seva feina serà respectada, però en la primera aparició pública, aquesta entrevista, ha vist com Messi ofereix un punt de vista diferent.

L'argentí ha vist avui mateix com, amb la lesió de Dembélé, queda molt sol en atac, ja que la planificació esportiva del club –que no ha comprat cap davanter aquest gener i ha venut Carles Pérez– deixa la plantilla amb tot just tres davanters –també per les lesions de Luis Suárez i Dembélé–. Messi, mica en mica, ha anat perdent la paciència.