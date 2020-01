Acord per signar el primer conveni del futbol femení

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va acceptar la proposta de l’Associació de Clubs de Futbol Femení (ACFF) per adherir-se al Programa Elit, pensat per potenciar el futbol femení, fet que permetrà signar el primer conveni de la història del futbol femení a Espanya. L’acord amb la RFEF comportarà que la patronal de clubs disposi dels fons econòmics necessaris per afrontar les condicions pactades amb l’Associació de Futbolistes i Futbolistas On, en representació de les jugadores, durant la negociació del conveni. Un acord que s’hauria de ratificar avui entre els sindicats i la patronal. La lluita de les jugadores de futbol va provocar la primera vaga de la història de la Primera Divisió femenina ara farà uns mesos, una vaga que es va aturar per donar pas a un procés de negociació que acabarà avui.

Amb aquest acord, segons assenyala la RFEF, “tots els clubs de la Primera Iberdrola o el Repte Iberdrola poden sumar-se al Programa Elit, que els ofereix 500.000 o 100.000 euros, respectivament, per temporada, o la part proporcional des del moment de la signatura a aquells clubs que no estiguessin ja integrats en el Programa Elit”. Els tretze clubs associats de la màxima categoria -tots excepte l’Athletic Club, el FC Barcelona i el Tacón, que també hauran d’acollir-se al conveni col·lectiu- van posar com a condició per signar l’acord assolit el 20 de desembre amb els sindicats disposar d’aquests fons econòmics.

La RFEF també accepta la proposta de l’ACFF de mantenir dos partits per jornada en directe per a l’empresa Mediapro, a través del seu canal en obert Gol, tal com havia signat per contracte l’ACFF, alliberant la resta de partits amb l’objectiu d’aconseguir més ingressos.