Aday Benítez, blanc-i-vermell fins al 2021

Enmig d’una setmana plena de moviments i amb la màquina als despatxos treballant a tota velocitat, el Girona no vol deixar caps per lligar. Sense temps a digerir la renovació de Pedro Alcalá, el club blanc-i-vermell ha fet oficial la continuïtat d’Aday Benítez fins al 2021, engrandint un lligam que s’acabava el juny del 2019 i assegurant que el bloc dels herois ascendits a Primera es mantingui inalterable. Sens dubte, l’assimilació de conceptes i la polivalència d’Aday des de la seva arribada, l’estiu del 2014, ha estat determinant per ser considerat un dels jugadors més estimats i valorats per l’afició.

Format al Granollers, assaboreix l’èxit amb un somriure, fruit de saber el que costen les coses després de picar molta pedra en categories inferiors, vestint les samarretes del Premià, el Sant Andreu i l’Hospitalet. Allà va coincidir amb Quique Cárcel, el seu principal valedor i, com ell mateix ha reconegut sempre que ha tingut ocasió, la clau de que avui sigui on és. Ningú ha confiat tant en Aday com Quique. Per això no va dubtar en anar-lo a buscar per incorporar-lo al seu projecte, després que el de Sentmenat s’hagués estrenat a la categoria de plata amb el Tenerife.

Quatre cursos després, s’ha esdevingut en insubstituïble. Allargar el seu vincle era qüestió de temps. Perfectament adaptat al club i a la ciutat, pretén continuar augmentant uns registres que l’han dut a disputar 118 partits oficials amb el Girona, on ha aconseguit sis gols. De l’actual plantilla, només Eloi Amagat, Pere Pons i Àlex Granell el superen. Mai ha pogut demostrar el seu olfacte golejador ja que diferents circumstàncies l’han impedit actuar en la seva posició natural, ben a prop de l’àrea. Machín ho va tenir clar, s’adaptava perfectament a l’exigència que demana en un carriler. Aday va fer la resta, implicant-se lluny del seu hàbitat, naturalitzant el que fins aquell moment no era gens habitual. El premi? La pròrroga d’un contracte allargat fins al 2021 que es donarà a conèixer en un acte oficial que tindrà lloc dijous a Montilivi.