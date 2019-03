L'Ajax deixa en ridícul el Madrid i l'elimina de la Champions (1-4)

En només set dies comptats el Reial Madrid ha dit adéu a les opcions de guanyar cap títol, aquesta temporada. Després de caure contra el Barça a la Copa i a la Lliga, també ha perdut a la Champions, ara contra l'Ajax (1-4). El conjunt holandès va remuntar un 1-2 del partit d'anada i es va imposar al Bernabéu en un partit on, a diferència del que es va jugar al Johann Cruyff Stadium, no els va fallar la punteria. Els holandesos seran als quarts de final conjuntament amb el Tottenham, que ahir va guanyar al camp del Borussia Dortmund.

Els gols de Ziyech, Neres, Tadic i Schöne van deixar en evidència el vigent campió d'Europa en un enfrontament on l'Ajax va ser clarament superior en el joc, i on el Madrid, a més a més, va perdre per lesió Lucas Vázquez, Vinicius i Bale. Al final, quan el partit estava sentenciat, Nacho va ser expulsat en veure dues grogues consecutives, per una puntada i una empenta posterior.

El Madrid va viure el pitjor dels malsons contra un rival al que se li reconeixia bon gust per la pilota però poca punteria. L'Ajax va contradir la teoria amb un plantejament atrevit des del primer minut i capgirant l'eliminatòria al minut 18 de la primera part. Els blancs, víctimes dels nervis, van anar a remolc. A partir d'aquell moment van tenir algunes ocasions per entrar al partit i fins i tot aspirar a classificar-se, però no les van aprofitar. Només Asensio, amb 0-3, va poder posar un bri d'esperança al Bernabéu al minut 70. Va ser un miratge: dos minuts després, Courtois errava en un xut de falta lateral i l'Ajax sentenciava definitivament la classificació i la defunció d'un equip que no rutlla des de principi de temporada.

El partit deixava moltes imatges per a la desesperació, però cap més precisa que la del minut 82: De Jong perd una pilota sent l'últim home i tres jugadors queden sols davant Onana. Modric centra, Benzema rellisca i Bale xuta al cos del porter. El Bernabéu, que ja estava mig buit, va quedar encara més glaçat.

La derrota deixa ferit de mort el projecte del president Florentino Pérez i sentencia definitivament Santiago Solari, tècnic que ja va rellevar Julen Lopegegui a meitat de temporada. A la graderia, els seguidors van dedicar una xiulada sonora a alguns jugadors com Bale i Kroos, i van seguir amb càntics contra la directiva al final del partit.

L'Ajax va calcar el plantejament del partit d'anada, corrent riscos en defensa i apostant per tenir la pilota prop de la porteria de Courtois. Els holandesos sabien que només els valia marcar dos gols, però un cop els van aconseguir, no van fer un pas enrere sinó que van seguir atacant, conscients que amb una tercera diana sentenciaven el partit. I aquesta va arribar a la segona part, en una jugada polèmica que va revisar el VAR per si la pilota havia sortit prèviament fora de banda. L'acció és dubtosa, però al contrari d'altres ocasions, a Madrid gairebé no la van protestar, perquè la diferència en el futbol d'un i altre equip era abismal.