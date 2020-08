Julian Alaphilippe emociona França amb el seu triomf

El francès Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step) va elevar la moral del ciclisme francès vestint-se de groc al Tour de França després d’una emocionant victòria a la segona etapa, amb sortida i arribada a Niça i un recorregut de 186 quilòmetres. Després del caos de la primera etapa, amb caigudes, pluja i normes contra el covid-19 que no tothom seguia, la segona va ser preciosa, amb triomf d’un ciclista irreductible que la temporada passada ja va fer somiar els seus compatriotes amb la conquesta de París perquè va anar vestit de groc durant catorze dies. Llavors no va ser possible perquè el colombià Egan Bernal li va prendre el liderat a tres dies del final.

Si a la primera etapa Thibaut Pinoit, una de les esperances locals, ja va acabar per terra, a la segona Alaphilippe va entrar triomfant al cèlebre passeig dels Anglesos de Niça, després de provocar l’escapada bona del dia i superar per velocitat el jove suís de 22 anys Marc Hirschi (Sunweb) i el britànic Adam Yates (Mitchelton), amb un temps final de 4h.55.27.

La cinquena victòria d’etapa d’Alaphilippe va ser emotiva perquè la va dedicar al seu pare, mort fa dos mesos. A la general, el ciclista nascut a Saint-Amand-Montrond, just al cor geogràfic de França, treu quatre segons a Yates i Hirschi, amb el colombià Sergio Higuita i l’eslovè Pogacar, un dels grans favorits per endur-se la prova, a 17 segons.

La tercera etapa serà entre Niça i Sisteron, un recorregut de 198 quilòmetres en principi ideal per als esprintadors, tot i que acumula 3.000 metres de desnivell i el terreny pla només arriba en els últims 50 km. Amb els favorits, com Bernal i Pogacar, de moment conservadors, França s’il·lusiona amb el caràcter d’Alaphilippe.