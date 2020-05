Alemanya, el laboratori per provar si el futbol pot tornar

66 dies després de l’últim partit, la Bundesliga torna a aixecar el teló, però l’escenari ha canviat. La lliga alemanya, la que té la mitjana d’estadis més plens d’Europa, es converteix en el primer gran torneig esportiu que s’adapta a la nova normalitat del coronavirus amb uns estadis totalment buits, blindats per garantir la seguretat i amb un 56% dels ciutadans en contra d’aquest retorn, segons una enquesta difosa per la televisió pública ARD.

“Serà estrany jugar als estadis buits, perquè sempre sol haver-hi un gran ambient. Però cal acostumar-s’hi. Si s’ha decidit tornar és perquè és segur”, diu el català de l’RB Leipzig Dani Olmo. Els futbolistes van tornar als entrenaments individuals fa quatre setmanes i en aquest temps han passat moltes coses. Per exemple, un canvi en l’opinió pública. Fa 15 dies la majoria de la població era favorable a relaxar les mesures de seguretat però, després de veure com augmenten altra vegada els contagis en l’última setmana, la tendència s’ha invertit i ara més gent prefereix ser prudents i, entre altres coses, demanar que el futbol trigui a tornar.

Però la Bundesliga ho té tot llest per al retorn d’una temporada en què el Bayern, amb 9 jornades per disputar, sobrepassa en quatre punts el Borussia Dortmund i en cinc a l’RB Leipzig. El plat estrella de la primera jornada serà el derbi del Ruhr entre el Borussia Dortmund i el Schalke 04 (Movistar Plus, 15.30 h). Amb la majoria de l’esport mundial aturat, la lliga alemanya sap que podria tenir audiències rècord per televisió. Per això ha fet campanyes que proposen als aficionats d’altres països motius pels quals haurien de seguir alguns dels seus clubs. Aquest cap de setmana tornen la Primera i la Segona Divisió, i els plans són poder acabar també la Tercera Divisió, d’un sol grup, i la Lliga femenina.

El retorn arriba marcat per alguna polèmica, com la protagonitzada per l’entrenador de l’Augsburg, Heiko Herrlich, que no podrà ser a l’estadi perquè l’han castigat per saltar-se el confinament per anar a comprar pasta de dents i una loció hidratant per a la pell. Segons les normes especials imposades per la lliga alemanya, en els set dies anteriors als partits no es pot abandonar el lloc de concentració de l’equip. “Primer va ser estrany adaptar-se, però t’hi acabes acostumant”, admet Olmo.

Uns dies abans ja havia estat sancionat el jugador del Hertha de Berlín Salomon Kalou, que va penjar unes imatges a la xarxa en què apareixia donant la mà a treballadors del club entre bromes, fet que trenca les normes de seguretat.

Les grans lligues del continent, com l’espanyola, estaran molt pendents de l’experiència alemanya per comprovar si és viable acabar la temporada actual malgrat el covid-19. La Bundesliga, que com l’espanyola autoritzarà fer cinc canvis per partit sempre que es facin concentrats en tres moments del partit, obligarà els jugadors a seure separats per una cadira buida a les banquetes, on tothom haurà de portar mascareta, excepte els entrenadors sempre que garanteixin una distància d’1,5 metres amb qualsevol persona. A alguns estadis, de fet, ja han anunciat que alguns jugadors seuran a la graderia per facilitar la distància de seguretat. Altres mesures inclouen no donar-se la mà a l’inici del matx, fer que els equips surtin separats i reduir la xifra d’aplegapilotes a quatre, que aniran equipats amb mascaretes i gel desinfectant. De fet, les pilotes que siguin al camp s’aniran desinfectant mentre no es facin servir. Al final del partit, les rodes de premsa seran totes virtuals, amb tot just 10 periodistes per estadi, que no podran baixar a la zona de premsa.

La pròxima setmana està previst que tornin la lliga d’Hongria i la txeca. D’altres, com la russa, tornaran al juny, el mateix mes en què confien poder tornar la lliga espanyola, l’anglesa i la italiana, totes tres encara sense data definitiva.