Àlex Crivillé: “Ni el Marc sap com va salvar la caiguda a Xest”

Àlex Crivillé (Seva, 1970) sap què significa guanyar un títol de la categoria reina del Mundial de motociclisme. Ara veu com Marc Márquez, que li va agafar el relleu, està superant tots els rècords del campionat.

Nou títol per a Marc Márquez. Amb menys de 25 anys ja en suma sis, quatre dels quals de MotoGP. Això no està a l’abast de gaires pilots.

Estem davant d’un fenomen. El Marc ha començat guanyant des de molt jove, i amb tan sols 24 anys ja acumula sis títols, i això pocs pilots ho han aconseguit. Podem dir que estem davant d’un dels millors pilots de l’era de MotoGP.

El que fa sembla fàcil, però no ho és.

No, ha patit molt. Aquest any ha tingut moltes caigudes. Però està ben envoltat, ben assessorat. És en un dels millors equips del món, amb un entorn molt positiu que ell ha sabut triar. Tenim al davant un supercampió, d’aquells que en surten pocs.

I amb el seu estil! Ni els títols el canvien!

És el seu propi estil. És un dels pioners que van començar a tombar-se i a tocar amb el colze a terra, una nova tendència que s’ha posat de moda a MotoGP. Només cal veure com va salvar la caiguda a Xest al final de la recta...

Com es treballa aquesta tècnica? Perquè diumenge gairebé tothom el veia a terra...

Parlant amb ell després de la cursa de manera informal li vaig preguntar que com ho havia fet i em va contestar que no ho sabia. Els nervis, la pressió de saber que no podia fallar, que s’estava jugant un títol... Tot això sumat al fet que el Marc és un pilot molt tècnic, molt elàstic, que surt molt de la moto, li va permetre salvar la caiguda, però ni ell sap com! [Riu.]

L’inici del 2017 va ser complicat. Quina creu que ha sigut la clau del canvi?

A l’inici de temporada Honda va fer un canvi de motor, de screaming a big bang, i li faltava una mica d’acceleració. Però per reglament el motor no es pot tocar. I a mitja temporada el Marc va pensar que això era el que tenia, que calia adaptar-se a la moto. I si la moto no funciona del tot bé, ell sempre dona un plus.

¿Creu que igualarà o superarà els Mundials que acumula Valentino Rossi?

Està a tres títols de Rossi i tan sols té 24 anys. Està molt fort i és al millor equip. I per estadística això implica que té opcions de sumar uns quants títols més.

Diu que és al millor equip. ¿El veu a Honda molts anys més?

No ho sé, el Marc és un pilot de reptes. Tot dependrà de com vagi a partir d’ara, de les ofertes que rebi. A vegades arriba un moment que penses que ho has fet tot amb una marca i canvies, com va fer Rossi, que va guanyar amb Honda, va canviar a Yamaha i també va guanyar. No m’estranyaria que al Marc en un futur llunyà també li passés pel cap buscar nous reptes. Però ara per ara no crec que pensi a canviar.

I els cinc Mundials seguits de Doohan? O ara això ja és impensable?

Es factible, i el Marc és el que està més en forma. De fet, ningú es pensava que aquest any lluitaria amb Dovizioso, sinó més aviat en Viñales. Està molt fort, és clarament favorit de cara a l’any que ve.