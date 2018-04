Fernando Alonso aspira a acabar “cinquè o sisè” al Mundial

Fernando Alonso creu que les properes setmanes seran “vitals” per al desenvolupament del seu McLaren i que, tot i reconèixer que no podrà competir per al títol mundial de Fórmula 1, espera acabar el 2018 “entre els cinc o sis primers” del campionat. El pilot ho ha dit des de Barhain, on diumenge es disputa la segona cursa de l’any.

El bicampió confia que el rendiment del seu monoplaça creixi en els propers Grans Premis. "No tinc una bona de cristall però crec que el cotxe té potencial".

"Als tets de pretemporada van tenir alts i baixos. A Austràlia va passar una mica el mateix tot i que vam fer una bona cursa, amb una mica de sort", explicava Alonso, referint-se al cinquè lloc que va aconseguir, beneficiat per la sortida del cotxe de seguretat. "Encara ens queda molt per desenvolupa, per atrapar els tres equips principals, però esperem que el rendiment millori".