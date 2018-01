L'examen de 'LaTdp'

Rakitic

Mai fa soroll però sempre fa el que toca. I, ahir, encara més. Amb més terreny per ocupar i més llibertat com a doble pivot, es va fer l’amo del mig del camp. Va governar la pilota dividida i va guanyar els duels individuals. Ell, que té el rol d’equilibrar, també va desequilibrar, marcant el primer gol amb habilitat i fent la centrada del tercer. Ningú li podrà prendre ja la plaça de soci de Busquets al doble pivot. És insubstituïble.

Vermaelen

Toca homenatjar-lo, per la trajectòria d’aquests mesos i per l’autoritat que va transmetre ahir en el duel amb Sergio León fins a la lesió. Ràpid en espais oberts, dominador en el joc aeri, contundent en la pressió, pausat en la pilota... no es va equivocar mai. És la revelació del curs, que ningú esperava a aquest nivell quan tenia la missió gairebé impossible de substituir Umtiti, un dels millors centrals d’Europa. Matrícula d’honor.

El guió

No és la primera vegada que passa. A la primera part el Barça va aguantar l’exigència en la pressió alta i va ser consistent defensivament. Sabia que encara que en aquesta fase no fos superior al Betis, l’equip verd-i-blanc acabaria pagant la despesa física. El Barça estava preparat i quan va obrir la ferida la va fer gran, i no va parar fins al final. Va demostrar que l’equip tenia gana just quan el Betis va abaixar la guàrdia.