Ansu Fati anima un Gamper descafeïnat (1-0)

L'edició 55 del Trofeu Joan Gamper va proporcionar la tercera victòria del Barça de Ronald Koeman a la pretemporada. Un solitari gol d'Antoine Griezmann al minut 2 va resoldre el matx en un Camp Nou que estrena la nova temporada igual que com va acabar l'antiga: buit i desangelat.

En la prèvia del partit, Josep Maria Bartomeu havia convidat el barcelonisme a pensar en el futur, a il·lusionar-se amb la nova temporada, a deixar de remoure fracassos del passat. Havia qualificat d'"exagerades" les informacions que situen Riqui Puig fora de l'equip a una setmana del començament de la temporada oficial. Un missatge, sens dubte, perfectament coherent amb la seva resistència a les flames però que Koeman, aliè al soroll institucional, va contradir amb la seva alineació. L'holandès, ferm amb el seu 4-2-3-1, no va incloure a l'onze cap de les novetats que teòricament han d'encigalar l'afició (i més el dia del Gamper), com ara Pedri, Trincao o Pjanic. Tots tres van ser suplents contra l'Elx. Philippe Coutinho, repescat del Bayern de Munic per jugar de mitjapunta, va ser la única cara nova d'una selecció que també va servir per veure la bona estrena d'Ansu Fati a les ordres del nou tècnic. El jove hispano-guineà, ja recuperat dels problemes al maluc, va ser el contrapunt a Puig, que va seguir el partit des de la graderia, vestit de carrer, encara no recuperat d'haver-se d'imaginar fora de l'equip justament l'any que havia de ser clau a la seva carrera.

A la gespa, el Barça es va desfer d'un Elx molt fluix per la via funcionarial. Griezmann, de nou punta de referència per davant de Messi, va obrir (i tancar) el marcador a la primera ocasió blaugrana. Facilitat per l'enèsima connexió del 10 argentí amb Jordi Alba, el davanter francès va fer el seu segon gol de la pretemporada al batre el català Edgar Badia amb una rematada al primer toc. El porter del conjunt il·licità va evitar poc després el 2-0, que va estar a punt d'arribar després d'una bona recuperació de De Jong a la zona de tres quarts. L'ex de l'Ajax, que volia refer-se del gris partit que va fer dimecres contra el Girona, va conduir en vertical i es va atrevir amb la definició, però la va telegrafiar massa. Edgar també va reaccionar bé per evitar un golàs de falta de Messi i per rebutjar una centrada tensa d'Alba, que va ser un malson per a l'esquena de Josan a la primera part i pràcticament va monopolitzar l'activitat culer per la banda. Per guanyar el partit, el Barça en va tenir prou amb mantenir un domini tebi de la situació, pressionar en determinants moments, fer alguna ocasió de tant en tant i trobar l'espurna d'un Fati que, a falta del davanter que demana Koeman, fa mèrits per ser titular fix.

Neto, salvador als minuts finals

A la segona part, abans de ser substituït per Dembélé, el 31 blaugrana va tenir fins a tres ocasions per arrodonir la seva actuació amb un gol, però no va fer diana. També va activar Messi amb una passada en profunditat que el 10 va definir sense èxit. Fati, un menor sense complexos, posa llum al desencís, reivindica el futbol formatiu blaugrana i oposita per alegrar l'existència de Messi, líder a contracor d'un Barça que il·lusiona poc i diverteix encara menys. Un equip, però, que té marge per amortitzar, tot i el context incert, nous impulsos com el que vol encarnar Pjanic a la zona ampla. El bosnià, encara fora de forma, va tenir un debut frugal en un Camp Nou sense ovacions, però va insinuar jerarquia, començant pel detall d'entrar al partit en el lloc de Busquets. També Trincao promet nous registres en un equip que s'havia acostumat a jugar-la massa al peu: el portuguès no para de buscar desmarcades a l'espai. I fins i tot Neto, inèdit la temporada passada, es presenta com un al·licient davant la falta d'estímuls, ja que vol aprofitar la baixa de Ter Stegen per justificar el bescanvi de fa un any amb Cillessen. Quan el partit moria, el brasiler va salvar una rematada clara de Bri que volia dur el Gamper als penals. En una setmana, aquestes parades començaran a sumar punts.