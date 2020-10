Aplicar a la Lliga la recepta exitosa de Torí

“Si guanyes un partit com el de dimecres contra el Juventus, es nota en l’ambient al vestidor. Després de la derrota al clàssic estàvem tristos, i l’altre dia, a Torí, vam acabar contents: pel resultat i sobretot pel joc”. Així va descriure Ronald Koeman com, en qüestió de pocs dies, es va passar del pessimisme després de caure contra el Reial Madrid al bon joc exhibit contra la Juve. A Europa, el Barça somriu amb dos triomfs en dos partits. A la Lliga, cal revertir la dinàmica: l’equip només ha sumat un punt dels últims nou després d’encadenar un empat contra el Sevilla (1-1) i dues derrotes: Getafe (1-0) i Madrid (1-3). És per això que la visita d’avui (21 hores, Movistar LaLiga) a l’Alabès, el setzè classificat, esdevé una gran oportunitat per sumar el triomf també al campionat domèstic. “Hem analitzat el rival a consciència, com fem amb tots. La clau serà donar un ritme alt al partit”, va avisar el tècnic neerlandès.

El precedent de Torí és una càrrega d’optimisme per a l’equip, i l’anàlisi de Koeman, que en reiterades ocasions ha demanat “temps i tranquil·litat” per poder fer bé la seva feina, és que el seu grup va pel bon camí. “Contra el Juventus vam fer un partit molt complet, només ens va faltar no fallar tant de cara a porteria. L’equip cada cop està millor físicament, els jugadors saben trobar més bé els espais amb la posició de la pilota...”, va valorar l’entrenador blaugrana.

El neerlandès, que va començar el curs pràcticament sense fer rotacions, ha anat movent peces els últims partits, algunes vegades per obligació -sancions i lesions-, d’altres per raons tàctiques. “No som només 11 jugadors”, va recordar Koeman. Per jugar contra l’Alabès són baixa els lesionats Araujo, Coutinho, Ter Stegen -que ja s’exercita amb el grup des de dijous- i Umtiti -té molèsties al genoll, però ahir ja va fer una part de l’entrenament amb el grup-. Matheus Fernandes i Riqui Puig han quedat fora per decisió tècnica.

Riqui Puig, fora de la llista

El migcampista de Matadepera, a qui Koeman va aconsellar buscar-se una cessió però que va decidir quedar-se, no té protagonisme. L’entrenador va recordar ahir que la temporada és molt llarga, però va deixar clar que l’absència de Puig és per “decisió tècnica”. “Fer una convocatòria amb 23 jugadors és massa per a mi, és millor viatjar amb 20 o 21 com a màxim. Prefereixo que els que es quedin fora facin un entrenament intens perquè estiguin bé físicament quan els necessitem”.

Si Riqui Puig és la creu de la moneda, Pedri és la cara. Després de la seva brillant actuació contra la Juve, el futbolista canari ha omplert les portades de la premsa esportiva als seus 17 anys. “És un noi molt normal i humil. Entenc que la premsa s’hagi bolcat en ell després de jugar el clàssic i fer-ho tan bé contra la Juve. Però té els peus a terra i, si això canvia, hi som nosaltres per recordar-li com són les coses”, va dir Koeman.

Toc d’atenció a Ansu Fati

El tècnic neerlandès està donant una alta quota de responsabilitat als joves en el seu projecte de reconstrucció. Koeman té clar que s’ha d’acompanyar futbolistes com Pedri, Dest i Ansu Fati. De fet, l’entrenador va revelar que li ha demanat a la perla del planter que millori en la seva capacitat de concentració: “Ahir [dijous] vaig estar parlant una estona amb ell perquè a vegades perd pilotes i és per una qüestió de concentració, no de qualitat”.

Els joves són una alenada d’aire fresc necessària en aquest Barça, i Koeman també necessita sumar a la causa jugadors com Griezmann i Dembélé. “No tinc cap queixa de l’Antoine ni de com s’entrena. Només necessita una mica més de sort de cara a gol. I l’Ousmane està cada cop millor físicament, i els equips necessiten futbolistes com ell. Però ha de millorar en alguns aspectes, com en el de no perdre la pilota en zones compromeses”. Aquest Barça en reconstrucció no va sobrat, i Koeman necessita la suma de tots.