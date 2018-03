Arda Turan es casa, amb el president Erdogan de testimoni

Ara fa uns anys, el 2013, Arda Turan va estar a un pas de casar-se amb l'estrella de la televisió turca Sinem Kobal. El futbolista més popular de Turquia va convidar a la festa el president turc Recep Tayyip Erdogan, però Erdogan li va fer saber que no li semblava bé que al casament s'hi pogués beure alcohol, i li va recordar que els musulmans no poden fer-ho. Malgrat que bona part dels convidats no eren musulmans perquè eren futbolistes estrangers, Turan va decidir treure l'alcohol del càtering, tot i que finalment el casament no es va fer perquè la parella va adonar-se que no tenien futur junts.

Cinc anys després, però, Arda Turan s'ha casat, finalment. Ho ha fet amb Aslihan Dogan, la seva parella els dos últims anys, sense fer una gran festa, com somiava fa anys. Ha sigut una cerimònia modesta on, aquest cop sí, Erdogan ha fet de testimoni, una mostra més de la bona relació del jugador cedit pel Barça amb el mandatari conservador turc, que aquests dies veu com les tropes turques lluiten a dins del territori sirià contra els kurds.

L'exèrcit turc està atacant les milícies kurdes al nord-oest de Síria, al cantó kurd d'Afrin, al nord de la província siriana d'Alep, amb l'objectiu de crear una "zona segura" de 30 quilòmetres dins de Síria, segons Turquia, abans que es pugui fer realitat l'anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, d'entrenar 30.000 kurds per crear una guàrdia de frontera al nord de Síria. El govern d'Ankara ha negociat amb Moscou, perquè Rússia tenia soldats a Afrin, atacar Afrin per evitar tenir a la seva frontera una zona controlada pels kurds, en una operació que ha provocat les queixes a la comunitat internacional i manifestacions dels opositors a Erdogan que han estat reprimides amb duresa als carrers. Arda Turan, en canvi, s'ha posicionat a favor d'Erdogan.

El mateix cap de setmana de l'inici d'aquesta operació, ara fa unes setmanes, diferents clubs de futbol turcs van manifestar el seu suport a les tropes turques, amb pancartes o fent sonar l'himne abans dels partits. Era el cap de setmana en què Arda Turan debutava amb el seu nou equip, l'Istanbul Basaksehir, on arribava cedit pel Barça. I ho va fer amb gol en el triomf per 0-3 al camp del Bursaspor, després d'entrar al minut 65 al terreny de joc, amb un bonic xut des de la frontal. Arda Turan va celebrar el gol fent una salutació militar dedicada als soldats de l'exèrcit, de nou un gest de suport a Erdogan de qui ha estat molts anys capità de la selecció turca.

Un club al servei del poder

Turan juga al Basaksehir cedit fins al 2020, tot i que el Barça podria vendre'l abans si li surt alguna oferta. El sol fitxatge per aquest club, de fet, ja és significatiu. Fundat amb el nom d'Istanbul Büyüksehir Belediyesi Spor Kulübü el 1990, aquest club era fins fa poc propietat de l'Ajuntament, una ajuda gràcies a la qual aquesta entitat sense suport social va passar de les categories regionals a la Primera Divisió en un temps en què l'alcalde era, precisament, Recep Tayyip Erdogan. Ara fa tres anys, l'Ajuntament va batejar el club amb el nom de Basaksehir, una zona d'edificis creats per l'Ajuntament als anys 60 i 70 per donar habitatge als ciutadans que arribaven de l'Anatòlia buscant feina. Aquestes zones pobres estan sent potenciades per l'Ajuntament, i el club busca aquí guanyar aficionats aixecant-hi l'estadi de l'equip, batejat amb el nom de Fatih Terim, el millor seleccionador de la història de Turquia. En el primer partit del camp nou, el primer gol el va marcar Recep Tayyip Erdogan, que de jove havia sigut futbolista de Tercera i Quarta Divisió.

El Basaksehir gaudeix del suport d'empresaris pròxims a Erdogan, el presideix l'exvicepresident de la Federació Göksel Gümüsdag i destaca per fitxar bons jugadors amb el repte de guanyar la lliga i sumar aficionats. Els aficionats del Galatasaray, el Besiktas i el Fenerbahçe, els clubs històrics de la ciutat, a vegades han xiulat Erdogan, fet que ha portat el govern a potenciar un nou club afí als seus interessos, un club que actualment lidera la classificació.

Turan i Erdogan es coneixen des de fa anys i el president va arribar a fer un comunicat públic per defensar el jugador quan va ser criticat pel seu baix rendiment a l'Eurocopa del 2016. Turan, per la seva banda, va donar suport a Erdogan ara fa just un any, el gener del 2017, quan va guanyar un referèndum per tenir més poder legislatiu. "Per una Turquia forta, jo també m'hi sumo", va piular el jugador, que va ser criticat per aquest motiu pels aficionats del Besiktas, tradicionalment d'esquerres, i per alguns del Galatasaray i el Fenerbahçe. Aquest últim club, malgrat ser l'equip que Erdogan diu que segueix, és un club vinculat al laïcisme turc i el kemalisme, política que defensa una Turquia allunyada del islamisme d'Erdogan.