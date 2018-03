Diverses associacions de jugadores denuncien precarietat laboral en l'esport femení

Davant la celebració el 8 de març del Dia Internacional de les Dones, sis associacions de jugadores han signat una declaració en què denuncien la discriminació i la precarietat laboral en l'esport professional femení espanyol. Les associacions sostenen que "hi ha discriminació laboral i regles de joc diferents, i que es trenca el principi d'igualtat en l'àmbit laboral de les esportistes respecte als seus col·legues masculins".

També es pregunten "fins quan es permetrà la inexistència de lligues professionals femenines", i per què no es disposa "en ple segle XXI" de convenis col·lectius. Per això reclamen que no es permeti que les esportistes exerceixin la seva activitat durant anys "com a ocupació no declarada", cosa que passa fins ara i raó per la qual no cotitzen.

Les signants denuncien que la "precarietat laboral" es manifesta en "la inexistència de contractes, comissions mixtes, avals adequats per als impagaments, incapacitats per lesió i dret a la maternitat". "Exigim estar presents en la negociació per obtenir el nostre retorn en els drets d'imatge i que no es negociïn drets d'imatge en bloc de les esportistes, sense comptar amb les associacions", assenyala el manifest.

També demanen que es compleixi el mandat de la proposició no de llei aprovada per unanimitat al Congrés "de finançament directe a les associacions d'esportistes, d'acord amb el que estableix l'article 7 de la Constitució espanyola".

La declaració està signada per l'Associació de Jugadores d'Handbol, l'Associació de Jugadores de Futbol Sala, la PGA-WPGA de Golf, l'Associació de Jugadores i Jugadors de Voleibol, l'Associació de Jugadores de Bàsquet i l'Associació d'Esportistes d'Aigua.