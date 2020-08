Xoc de realitats en l'inici de la final a vuit de la Champions League

Dos mons totalment oposats xoquen aquest dimecres (21 h, Movistar Lliga de Campeones) en els quarts de final de la Champions. L'Atalanta i el París Saint-Germain enfronten, en el que serà el primer partit de la final a vuit de la UEFA Champions League, dues formes de gestionar i entendre el futbol.

David contra Goliat. L'Atalanta de Bèrgam, l'equip d'una ciutat de menys de 120.000 habitants que any rere any s'ha anat fent un lloc entre les posicions més altes de la taula de la Serie A, s'enfronta al gran transatlàntic que és el PSG. L'equip presidit per Nasser Al-Khelaïfi, a base de talonari, ha confeccionat un equip per intentar competir amb les grans lligues europees. Neymar, pel qual el club francès va pagar la clàusula de rescissió de 222 milions d'euros i va trencar tots els rècords, n'és l'emblema, i l'exemple clar de la contraposició entre els dos clubs. El salari anual del brasiler és el mateix que el de tota la plantilla de l'equip de Bèrgam junta. L'exblaugrana rep més de 36 milions d'euros bruts, pels poc més de 33 milions d'euros nets que li costa al club italià la seva plantilla.

Malgrat les baixes, els francesos buscaran arribar a les semifinals de la competició europea, fita que no aconsegueixen des del 1995. Ángel Di Maria no hi serà per sanció, i Thomas Tuchel té el dubte de Kylian Mbappé -lesionat després de rebre un fort cop al turmell en la final de la Copa de França-, Mauro Icardi i Marco Verratti. L'Atalanta, però, intentarà fer un bon paper en la seva primera aventura europea a la Champions, tot i tenir baixes sensibles. El seu porter titular, Pierluigi Gollini, i el mitjapunta Josip Ilicic, protagonista clau de la victòria de l'equip italià en els vuitens contra el València, no estaran a disposició del seu tècnic, Gian Piero Gasperini.

El xoc es disputarà a l'Estadi da Luz, el mateix escenari on divendres el Barça jugarà contra el Bayern.

L'Atlètic de Madrid ja és a Lisboa

Lisboa, seu de tots els partits de la fase final de la competició, ja va acollint els equips que s'hi donaran cita per aixecar l'orelluda. L'Atlètic de Madrid, després de confirmar els positius per coronavirus d'Ángel Correa i Sime Vrsaljko, ja ha pogut viatjar a la capital portuguesa. Contra l'RB Leipzig s'hauran de jugar un plaça a les semifinals de la Champions a l'Estadi José Alvalade aquest mateix dijous (21 h).