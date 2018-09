L’Athletic posa a prova un Barça ferit

El Barça tanca avui una setmana repleta de partits que podria haver estat de nou punts i que, en el millor dels casos, acabarà sent de quatre. Després de les ensopegades a casa contra el Girona (2-2) i a Butarque contra el Leganés (2-1), el conjunt que entrena Ernesto Valverde rep aquesta tarda l’Athletic Club d’Eduardo el Toto Berizzo (16.15 h, beIN LaLiga). Amb la ferida encara oberta de la derrota contra els madrilenys, Valverde buscarà recuperar el camí del triomf amb un onze que, atesos els últims resultats i la baixa de Samuel Umtiti per unes molèsties al genoll esquerre, esdevé un incògnita.

“Esperem que torni a estar aviat amb nosaltres, l’únic que té són unes molèsties en un genoll. A més, tampoc pot jugar el partit contra el Tottenham de dimecres”, va valorar el tècnic blaugrana sobre l’absència del francès, centre de les crítiques els últims dies després que el Barça hagi rebut set gols a la Lliga en les sis primeres jornades. L’altre focus de les crítiques en línia defensiva l’acapara Gerard Piqué, que va fallar greument en el segon gol que el Barça va encaixar dimecres a Butarque. “Al Gerard el veig molt centrat en el futbol”, va respondre ahir Valverde quan li van preguntar si els negocis extraesportius del central català podrien tenir a veure amb les seves errades damunt la gespa.

De fet, el tècnic blaugrana va defensar ahir els seus jugadors i va defugir individualitzar els errors defensius del seu equip els últims dies. “Em preocupa més el primer gol que vam rebre a Butarque que no pas el segon”, va dir abans de matisar per què després de la derrota contra el Leganés havia definit el partit com un “accident”: “No vam trobar reacció als dos gols en un minut que vam encaixar. Va ser un cop dur per als ànims de l’equip. Per defensar bé has d’atacar bé. Amb «accident» em volia referir al fet de rebre dos gols en un minut”. Valverde també va evitar entrar a comparar la derrota de Leganés amb la de Roma del curs passat, en què l’equip tampoc va trobar reacció.

De Butarque tampoc en va sortir ben parat Thomas Vermaelen, inèdit aquesta temporada fins dimecres i que va sortir a la fotografia, precisament, del primer gol del Leganés. Després de l’actuació frustrada fent de lateral esquerre, s’espera que el belga torni avui a la banqueta, mentre que Jordi Alba tornarà a ser l’amo i senyor del carril esquerre de la defensa blaugrana. Ahir, però, Valverde tampoc va descartar la possibilitat d’una hipotètica parella de centrals Lenglet-Vermaelen. “Al Clement [Lenglet] el veig bé, és un gran professional i està a la nostra disposició. També veig bé el Thomas [Vermaelen]”, va afirmar el preparador basc.

Tot i que Piqué ho ha jugat tot fins ara (els 720 minuts dels 8 partits oficials disputats) i és dels futbolistes que encara no ha passat per les rotacions, la hipòtesi que aquesta tarda la parella de centrals la formin Lenglet i Vermaelen perd força pel fet que els dos són esquerrans (dada que va recordar Valverde) i perquè el Barça necessita sumar els tres punts després d’una setmana en què ja n’ha deixat escapar cinc. En conclusió, davant un rival “valent” com l’Athletic, potser no és el millor dia per fer jugar una parella de centrals inèdita fins ara al Barça.

Bon coneixedor de l’Athletic (hi va estar sis temporades com a jugador i sis com a tècnic del primer equip), Valverde va lloar ahir les característiques del conjunt basc que entrena Berizzo. Després d’un primer any gris amb el CucoZiganda, ara, amb el tècnic uruguaià, els lleonssemblen haver recuperat la fam, tot i que arribaran al Camp Nou després d’haver rebut un dur correctiu dimecres contra el Vila-real a San Mamés (0-3) i amb el davanter Aritz Aduriz en cotó fluix. “Tenint en compte el seu esperit, ens espera un partit molt intens i físic. Haurem de superar la seva primera pressió per poder desenvolupar el nostre joc. Estaran forts els 90 minuts i no vindran a especular, sinó a buscar el partit”, va alertar Valverde d’un conjunt que ha estat capaç d’empatar amb el Madrid aquest curs.

Per fer front a aquest “partit obert” que preveu Valverde, el Txingurri potser inclou alguna variació en el dibuix, que podria passar per deixar Ousmane Dembélé a la banqueta i apostar per jugar amb quatre migcampistes. “El dibuix no és tan determinant perquè, al final, sempre juguem amb molta gent per dins”, va explicar el basc. Amb Dembélé o sense, el Barça buscarà tornar al camí de la victòria i esperar amb els tres punts al sarró el desenllaç del derbi madrileny entre l’Atlètic de Madrid i el Reial Madrid d’avui al vespre.