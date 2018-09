L'Atlètic de Madrid es queixarà pels diferents criteris fets servir pel VAR per xiular penal

L'Atlètic de Madrid ha comunicat la seva petició al Comitè tècnic d'àrbitres per aclarir els criteris que fa servir el VAR per determinar en quines accions xiula penal per mans dins de la mateixa jornada, ja que unes mans de Casemiro al Reial Madrid-Atlètic no van ser xiulades, i en canvi, unes mans similars van ser penal a un Eibar-Sevilla. Aquest diumenge, el VAR ha servit per xiular un penal similar al Vila-real-Valladolid.

L'Atlètic explica que "Després d'observar el diferent ús i consulta que s'ha fet del VAR en jugades similars en diversos partits durant aquesta jornada, l'Atlètic de Madrid sol·licitarà aquest dilluns un aclariment al Comitè Tècnic d'Àrbitres sobre aquest tipus de situacions. S'ha generat una gran confusió pels diferents criteris aplicats en accions similars, revisant la imatge el propi àrbitre al monitor que hi ha a peu de camp en uns casos i obviant aquesta consulta en un altre, tot i l'evident polèmica de l'acció. Creiem molt convenient aquest aclariment per facilitar la feina dels professionals i evitar la confusió dels aficionats".