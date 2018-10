Aturades de fitxatges i urgències

Una de les característiques habituals de les aturades de seleccions és que surtin noms i possibles fitxatges a les portades de la majoria de diaris. Normalment són cants de sirena que no s’acaben concretant, però aquesta vegada la situació és una mica diferent, tant per al Barça com per al Madrid.

El mercat d’hivern ve a ser una mena de corrector de cara a solucionar alguna mala planificació a l’estiu. Vaja, que si has de fitxar al gener és que no has fet els deures a l’agost. I als dos grans de la Lliga sembla que els ha passat el mateix, però amb matisos diferents.

El Barça es fixa en la defensa. Ja fa temps que el tema del central és un malson. Semblava que amb Umtiti i aquest any amb Lenglet la cosa estaria arreglada, però un club com el Barça no s’hauria de permetre confiar en un irregular central de vidre com Vermaelen. Un club de futbol té 25 fitxes del primer equip. Per tant, a tot el món, dels milers i milers de jugadors que desitgen, somien i anhelen jugar al Barça, només ho poden fer 25. Evidentment, a l’hora de fitxar et pots equivocar, perquè has de filar molt prim, però has de poder rectificar. I no fer experiments ni ser una entitat benèfica. I si Vermaelen no és fiable, adeu.

El dubte ara seria si la rectificació s’ha de fer fitxant al mercat d’hivern o optant per un central del planter. Si el Barça hagués fet bé la feina des de fa anys, no hi hauria dubte i es tiraria del filial. Però tal com estan les coses, i tal com s’han fet últimament, el dubte és més que raonable.

I el Madrid té un altre problema. S’ha venut el jugador franquícia i no ha aportat cap recanvi. Ha començat un projecte nou liderat per Lopetegui però no li ha donat cap revulsiu ni cap fitxatge il·lusionant. I els símptomes es veuen principalment a l’hora de marcar gols i, per tant, a l’hora d’obtenir bons resultats. Benzema i Mariano no solucionen els problemes ni calmen l’afició, i Florentino es planteja reforçar d’alguna manera aquesta posició al gener. A més, amb l’afegitó que aquest any ha canviat la normativa i poden seguir jugant Champions encara que canviïn d’equip.

Queden més de dos mesos perquè s’obri el mercat d’hivern i poden canviar moltes coses. Des que Lopetegui ja no entreni el Madrid fins que Jorge Cuenca sigui titular al Barça. Però el que és segur és que ara tornarem a parlar de la Lliga, del clàssic i de la Champions, i que la tercera setmana de novembre, quan tornin els partits de seleccions, tornarem al tema del mercat.