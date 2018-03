Avui és 'Opening Day': 5 claus i curiositats de la nova temporada de la MLB

Deia Bill Veeck que només hi ha dues estacions: l'hivern i el beisbol. Avui s'acaba l'hivern i arrenca una nova temporada de la MLB nord-americana. Els últims participants de les World Series, Houston Astros i Los Angeles Dodgers, parteixen com a favorits en una temporada que també tindrà als Yankees, als Cubs i als Nationals entre els aspirants al títol. Per primer cop des de 1968 tots els equips jugaran el primer partit de la temporada el mateix dia, avui és 'Opening Day' i tots els millors llançadors seran sobre el camp. Arrencaran així sis mesos en els quals cada equip disputarà 162 partits, un calendari frenètic en què hi ha partits gairebé cada dia, i un equip pot arribar a jugar dos partits en un sol dia. Us destaquem cinc claus i curiositats d'aquesta temporada 2018:

Shohei Ohtani

Sens dubte el nom de l'hivern. La jove promesa nipona ha aterrat a la lliga nord-americana sota una gran expectació i amb tots i cadascun dels equips intentant aconseguir els seus serveis. El tret més especial d'Ohtani és que podria ser un jugador que destaqui al mateix temps llançant i batejant, des de Babe Ruth no es recorda un jugador que hagi estat capaç de fer-ho. Les seves estadístiques a la lliga japonesa fan pensar que està destina a ser un jugador que canviï les aspiracions del seu nou equip, els Angels, però la pretemporada ja li ha demostrat que el camí no serà fàcil: en un dels seus dos partits de 'spring training' com a llançador va permetre 7 carreres en poc més d'una entrada, i al bat les coses tampoc li han anat bé. Està previst que Ohtani debuti com a llançador diumenge però podria set batedor ja avui.

Els humidificadors anti 'home runs'

Els beisbol està ple d'excentricitats, és l'esport més carregat de tradicions i al mateix temps el més avançat en anàlisi estadística. Ja fa diversos anys que alguns analistes van posar de relleu que en dos estadis de la MLB, el Coors Field de Denver, i el Chase Field de Phoenix, s'hi produïen continuadament més 'home runs' que a la resta. La resposta al perquè estava en la densitat de l'aire. Denver és una ciutat assentada a més de 1.500 metres d'altitud, a més altura l'atmosfera és menys densa i oposa menys resistència a la pilota, fet que provoca que surti amb més facilitat del camp quan és colpejada amb força. Un efecte similar es produeix quan la humitat és molt baixa com és el cas de Phoenix. Fa més de deu anys un empleat dels Rockies de Colorado, Tony Conwell, va tenir una idea: podria mitigar-se l'efecte de l'altitud fent que les pilotes tinguessin una humitat controlada? Després de moltes proves el Coors Field va ser el primer estadi de la lliga en tenir un humidificador a les seves instal·lacions, i Tony Conwell va aconseguir que el nombre de carreres per partit a Denver passés de 13,4 a 10,6. Ara els Arizona Diamondbacks han seguit el camí dels Rockies, i aquest any per primer cop utilitzaran un humidificador per mantenir les pilotes a una humitat adequada.

Els 'Bronx bombers', més poderosos que mai

Un dels fitxatges sonats d'aquest hivern ha estat el de Giancarlo Stanton pels Yankees, l'equip de Nova York ha incorporat així al jugador de la Lliga Nacional que va fer més 'home runs' la temporada passada, 59. El jugador que en va fer més a Lliga Americana ja el tenien: el rookie Aaron Judge va enviar 52 pilotes fora del camp el 2017. Si a aquests dos s'hi suma l'aportació de Gary Sanchez, el resultat és que només tres jugadors que ara són dels Yankees van aconseguir més 'home runs' el 2017 (144) que tots els San Francisco Giants junts (128). Els 'Bonx bombers' tenen més poder que mai i són tan sols el setè equip amb més massa salarial de la lliga. L'any que ve estrelles com Bryce Harper o Manny Machado quedaran lliures i podrien sumar-se a l'elenc de batedors dels Yankees. S'està gestant una dinastia al Bronx.

Professionals als 44

Quan Shohei Ohtani va néixer el 1994, un altre jugador japonès, Ichiro Suzuki, començava a brillar als Estats Units. Avui Ichiro Suzuki és una llegenda i als 44 anys continua actiu després de firmar un contracte amb els Seattle Mariners, l'equip on ja va brillar anys enrere. Més de 3.000 hits i deu temporades consecutives amb 200 hits o més, són alguns dels mèrits d'un jugador obsessionat amb el beisbol i amb mantenir-se en actiu. Suzuki, però, no serà el jugador més veterà de la lliga, el llançador Bartolo Colón, nou mesos més gran que ell, també ha aconseguit firmar pels Rangers aquest 2018 i aspira a tenir alguna titularitat amb l'equip de Texas.

OK, thanks to a very kind correction, I have repaired this graphic! Ichiro made his debut with the BlueWave, not the Buffaloes. pic.twitter.com/5px752PvAJ — Gemma Kaneko (@GemmaKaneko) 28 de març de 2018

Darvish i Arrieta

Els Cubs tenen tots els números per tornar a ser als play-offs aquesta temporada. Han perdut a un dels seus llançadors estrella: Jake Arrieta, però ho han compensat signant a Yu Darvish. El japonès va tenir una nefasta actuació en les World Series de l'any passat, però segons el portal d'anàlisi Baseball Prospectus va ser el 9è llançador amb millor rendiment de la temporada passada, amb un ' Deserved Run Average' (DRA) de només 3.08, és a dir, s'estima que va concedir només 3.08 carreres per cada 9 entrades que va jugar. Jake Arrieta ha firmat pels Phillies, i podria ser la pedra angular d'un equip que aspira a deixar d'estar en reconstrucció en breu.