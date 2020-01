El Badalona vol seguir allargant el somni de la Copa davant el Granada

El Badalona té una cita històrica aquest dimecres a l’Estadi Municipal (21.00, DAZN). El conjunt entrenat per Manolo González vol tornar a barrar el pas de la Copa a un equip de Primera Divisió com el Granada, després d’eliminar ja fa uns dies el Getafe en la segona ronda del torneig. Abans, els escapulats, que ara com ara ocupen la zona de descens en el grup III de la Segona Divisió B, es van desfer de l’Oviedo, que competeix a la Lliga Smartbank.

"Serà un partit complicat davant un molt bon equip, com ja va demostrar diumenge contra el Barça, però esperem fer un bon partit i que la gent marxi contenta", comenta el tècnic Manolo González, que no podrà seguir l’enfrontament des de la banqueta després de ser expulsat davant el Getafe. "Va ser una expulsió injusta, no vaig fer res per merèixer la vermella", afegeix. El preparador preveu introduir alguns canvis a l’onze inicial respecte a l'últim compromís, diumenge passat contra l’Andorra, en el qual els catalans van obtenir un meritori empat davant l’Andorra, el cinquè classificat, just per darrere del Barça B.

De cara a aquest històric enfrontament per a l’entitat badalonina, es preveu que l’Estadi Municipal torni a presentar un gran aspecte, com en les dues eliminatòries anteriors. De fet, el club ja va informar ahir que tan sols queden disponibles algunes entrades a la zona de tribuna.