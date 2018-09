Triomf de mínims d'un Barça amb dues cares i uns quants dubtes (1-2)

El Barça ha guanyat a Anoeta de forma previsible. Quan entrada la segona part, amb la Reial Societat guanyant per 1-0, Ter Stegen ha evitat el segon gol basc en dues accions consecutives, gairebé tothom ha vist que arribaria la remuntada blaugrana. Dit i fet: en cinc minuts, després de dos córners en què Rulli ha fallat, Luis Suárez i Dembélé han marcat els gols que serveixen per tirar aigua al foc que s’havia creat a la primera part per culpa d'un equip inicial que no ha funcionat. A Anoeta, el Barça ha guanyat amb dues cares, i també amb dubtes (1-2).

L'equip de Valverde, ara mateix, sap a la perfecció què cal fer per guanyar. El problema és que només hi ha una recepta: que juguin els mateixos. El primer temps no ha sigut positiu, s'ha aixecat el partit patint –gràcies en part a les errades de Rulli– i amb el marcador a favor ni s'ha sentenciat ni s'han sotmès els locals. Al líder li queda molta feina per fer, encara.

A Anoeta, el Barça no ha jugat bé. Tot el contrari, en alguns moments ha patit tant que semblava que l’equip s’estriparia. Ha sigut fer dos canvis, per recuperar l’equip titular amb Coutinho i Busquets entrant al terreny de joc, i el Barça ha traslladat el centre de gravetat uns quants metres més endavant, cap a la porteria d’una Reial Societat que a casa sempre planta cara. Res de nou, a Can Barça. Elogis i medalles per a Busquets, com ha passat durant l'última dècada; petons a Coutinho, imprescindible els últims mesos. A Anoeta s’ha superat una prova, però s’ha perdut una oportunitat de saber qui pot ser protagonista quan toqui donar descans als titulars, quan arribin les sancions. El Barça, bipolar, ha jugat amb foc durant bona part del partit. Després dels canvis ha jugat amb el rival.

Les grades han vist inicialment un Barça sense ànima, de vegades mandrós. Ni ha encertat Ernesto Valverde amb l’equip inicial ni han encertat els jugadors, com si no es coneguessin entre ells, com si haguessin perdut la capacitat de cuidar la pilota. A la bona feina de la Reial Societat s’hi han sumat un munt de pèrdues de pilota incomprensibles per part d'un Barça que patia tant com molts nens aquesta setmana per haver de tornar a l’escola quan preferien seguir de vacances. Incapaç de fer fora els vells fantasmes d’Anoeta, tot i el nou aspecte de l’estadi i el triomf de l’any passat, per Sant Sebastià no ha passat un equip, hi ha passat un grup de jugadors amb la samarreta del Barça. Però un grup de jugadors plegats no sempre són un equip. Un equip treballa per a un objectiu comú. I la Reial Societat ho ha fet.

Valverde, sorprenentment, ha donat descans a Sergio Busquets el mateix dia que ha deixat Coutinho a la banqueta. Les rotacions, que tard o d’hora havien d’arribar, han servit per crear dubtes més que per reforçar el projecte. Amb la defensa titular i l’atac de sempre, els pocs canvis s’han fet just al mig del camp, allà on juguen els futbolistes que li donen discurs al joc. Rafinha ha estat tan perdut que la megafonia d’Anoeta hauria pogut anunciar la seva desaparició; Rakitic ha patit tant com amb la selecció croata a Elx contra Espanya, i Sergi Roberto, ara mateix, sembla destinat a ser sempre lateral. En una jugada mal defensada als primers minuts, Elustondo ha superat Ter Stegen amb un xut sec que ha posat contra les cordes un Barça que s’ha acostat a l’àrea rival amb la vella recepta de penjar pilotes. Més enllà de reclamar dos penals, que el VAR no ha xiulat, el Barça ha marxat al descans sense ni haver esgarrapat la pell de l’equip d’Asier Garitano. Messi, ben tapat pel joc col·lectiu local, semblava tan trist com els dies que juga amb l’Argentina.

Tan fluix ha sigut el partit que, entrada la segona part, el Barça havia avançat caminant endarrere, cap a l'única certesa que té: que Coutinho hauria de jugar sempre, que Busquets és intocable i que Sergi Roberto funciona millor a la banda. Amb dos canvis el Barça ha tornat al seu equip titular. Abans, però, s’ha patit amb les contres verticals d’una Reial que hauria pogut fer el 2-0 en accions en què Juanmi i Oyarzábal han burlat Piqué i Umtiti, que patien massa jugant amb la defensa avançada. Però Ter Stegen, l'últim baluard, ha iniciat la reacció amb dues aturades. Al futbol, tenir un bon porter és clau, i la Reial Societat té un Rulli que no ha defensat bé el seu espai aeri en els gols del Barça. Dues centrades, molta lluita, molts cops i el peu oportunista de Suárez i Dembélé. Ni els gols han sigut bonics en aquest triomf de gran valor. De fet, els triomfs, quan no has jugat bé, en tenen més, de valor.