Barça i Betis assenyalen Sánchez Martínez

Leo Messi va acabar el partit d’ahir contra el Betis al mig del camp davant de José María Sánchez Martínez. El capità del Barça va estar cinc minuts demanant-li explicacions. Volia saber per què l’àrbitre no va voler assenyalar-li un penal per falta de Marc Batra en l’última possessió de l’equip. La lectura no era d’exigència FIFA: el central s’oblidava de la pilota i empenyia el davanter per evitar que tanqués el partit. Messi seguia mirant Sánchez Martínez. La fotografia del cara a cara va ser simptomàtica.

L’àrbitre va deixar el Benito Villamarín com va arribar-hi, entre xiulets. “No ho sé. El públic es queixa, però no crec que sigui per avui. Jo no parlo dels àrbitres, però tenint el VAR, no ho entenc. Crec que aquesta temporada ens ha penalitzat”, comentava Sergio Canales. Que un arbitratge generi un consens negatiu és complicat. El tàndem Sánchez Martínez - VAR va aconseguir-ho perquè no va ser capaç de fixar un criteri clar. La gestió dels moments clau va ser totalment arbitrària.

Sánchez Martínez va empassar-se el penal de Lenglet, que va suposar el primer gol del Betis (va rectificar el videoarbitratge), va perdonar-li una groga a Sergi Roberto, que li hauria suposat l’expulsió, i va assenyalar dues vermelles per doble amonestació a Nabil Fekir i Clément Lenglet, molt dubtoses. El penal a Messi va ser la cirereta. “El problema no és el VAR. És una eina extraordinària que fa que el futbol sigui més just. Segurament encara sigui massa d’hora per exprimir el seu rendiment. Entenc que caldrà unificar criteris que ens ajudin a entendre moltes coses, perquè hi ha decisions que no s’entenen”, va dir Setién.