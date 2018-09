L'orgull blaugrana deixa un Girona gegant sense triomf al Camp Nou (2-2)

El Girona segueix creixent, pas a pas, barallant-se amb gegants. Però els gegants no es rendeixen mai, i l'orgull d'un Barça incansable va deixar els homes d'Eusebio sense un triomf que hauria estat històric al Camp Nou (2-2). En un derbi preciós, jugat sense temps per descansar, el Barça va ser millor fins que Lenglet va veure la vermella. Després, Stuani, amb dos cops de martell, va fera miques la defensa blaugrana fent somiar els gironins en fer-la grossa, però malgrat jugar amb un home menys, el Barça va fer-se fort a casa, quedant-se a un pas del triomf. Al final, el punt no acaba d'agradar a ningú, tot i que amb el temps, el Girona el gaudirà més. Ara, quan et quedes a les portes d'assaltar el palau del campió, saps que has perdut una gran oportunitat.

Tant soroll havia aixecat el partit de tornada, aquell partit que molts volen veure’s jugar notant sobre la pell el sol de Florida quan altres defensen fer-ho abrigats pel fred que farà el proper gener a Montilivi, que ben poc s’havia parlat de futbol, abans del partit del Camp Nou. Però els jugadors, que sempre viuen el dia a dia, gaudint del present, si que portaven dies pensant en un duel en que el Girona venia amb la lliçó ben apresa, de la darrera temporada, quan va obrir la porta de casa seva per sortir a buscar el triomf, i quan es va adonar, tenia a Messi estirat al seu sofà amb els peus sobre la taula, gaudint del triomf.

540x306 Celebració del Girona / EFE Celebració del Girona / EFE

Eusebio va protegir l’equip en defensa, amb Aday i Muniesa a les bandes, buscant el joc directe cap a aquesta estranya parella que formen Portu, tot cames, iStuani, un pes pesat. Un es fa un fart de córrer i l’altre, es planta ferm per donar i rebre cops. Però davant, el Girona tenia un Barça molt endollat en que Valverde, buscant solucions de cara al futur, quan toqui sumar a la dinàmica guanyadora més jugadors, va fer rotacions al mig del camp, donant descans a Rakiktic, Coutinho iSergi Roberto. Arthur i Vidal van ser titulars per primer cop al costat de Busquets, l’omnipresent, amb Lenglet fent de parella de ball en defensa de Piqué. Un sistema que va funcionar de sortida, quan els moviments estranys de Dembélé, la capacitat per posar el cul per fixar els centrals de Suárez i la intel·ligència de Messi, van permetre als deixebles de Valverde dominar de sortida, amb un gol de Messi marca de la casa, d’aquells en que l’argentí sembla intocable.

Però el partit tenia guardada una sorpresa. Lenglet, desafortuant en el seu debut com a titular a l’estadi, va obrir molt el colze en una acció amb Pere Pons, deixant el jugador de Sant Martí Vell grogui. Des de el VAR, es va comunicar a Gil Manzano que era una agressió del francès. I el Barça va quedar-se en inferioritat numèrica abans del descans. Valverde segurament va pensar que l’equip no havia patit gaire, més enllà d’una bona galopada de Portu en que Piqué havia evitat el gol gironí, i que ja treuria conclusions al descans, sobre si calia fer canvis, posant a Busquets de centrals i desprotegint una mica el mig del camp. El resultat va ser una gran jugada del Girona en que Stuani va burlar Piqué, va esmunyir-se de Busquets u va empatar superant Ter Stegen. Stuani és un germà de sang de Suárez, internacionals els dos amb l’Uruguai, aquell país on els nens, qui sap per quina raó, es converteixen en lluitadors professionals quan es vesteixen de curt, lluitant per cada pilota unint coratge i picaresca.

Amb el Barça més pendent de protestar una decisió que no veia clar toti i el VAR, el Girona va seguir posant, pas a pas, els maons de la seva obra, i en els primers minuts de la segona part, una nova cursa esbojarrada de Portu va acabar amb aturada de Ter Stegen, i Stuani marcant el segon gol aprofitant el rebuig. L’uruguaià, sempre llest, posava el Girona per davant al Camp Nou, aconseguint que més nens gironins treiessin els posters de la seva habitació de Messi per posar aquell d’Stuani.

El gol però, significava ferir l’orgull del Barça a casa seva. SI vols guanyar al Camp Nou donant la volta al marcador, saps que et tocarà passar per un infern de patiments i nervis. Entrar al tren de la bruixa sense espantar-se. Valverde va treure del terreny de joc a dues víctimes de l’ordre del Girona, Vidal i Arthur, apostant per Coutinho i Rakitic. I ràpidament, el Barça va semblar oblidar que jugava en inferioritat numèrica. Messi va anar martiritzant un i altre cop la defensa gironina amb les seves curses marca de la casa, forçant faltes que l’argentí xutava sense la sort d’altres dies: una al pal, una aturada per Bono o l’altre, desviada per una relliscada en el pitjor moment.

El Barça però, va aconseguir empatar persistint, sense defallir i sense permetre més contres del Girona, tot i que Eusebio ho va buscar fent entrar Doumbia i Douglas Luiz.El domini blaugrana al final del partit va ser total, amb un Girona que firmava empatar però va veure com Piqué, qui havia fallat als dos gols visitants, caçava una pilota perduda dins de l’àrea per evitar que per primer cop en la seva història, el Girona fos capaç de conquerir el Camp Nou.