El Barça fa els deures i jugarà la final de la Champions (37-32)

El Barça d'handbol ha eliminat aquesta tarda el París Saint-Germain (37-32) i disputarà dimarts la final de la Lliga de Campions 2019-20 a Colònia. El conjunt de Xavi Pascual ja respira. Ha deixat enrere la barrera psicològica de la primera jornada, i ha tombat el precedent del KO del 2018 en una segona part que encara es recorda al Palau Blaugrana. No hi haurà segona part d'un drama massa recurrent. Els deures ja s'han fet. L'obligació era arribar a la final i demostrar que els arguments de la fase regular són d'equip campió.

El context rebaixarà la pàgina de destacats. Aquesta havia de ser i ha sigut la final a quatre de la pandèmia per coronavirus. El 2020 ha sigut fidel al seu particular discurs. Luc Steins i Toft Hansen van caure de la convocatòria per un positiu en la segona i tercera tongada de tests PCR que l'EHF va fixar per controlar el desplaçament de cada expedició. L'únic central creatiu i l'element base del sistema defensiu. Són massa condicionants al Lanxess. Raúl González va reorganitzar-se amb malabars, la figura del central esquerrà sense encert i un 5:1 per intentar ofegar la circulació rival.

El PSG no és ric en plans B. La figura de Mikkel Hansen no amaga les mancances d'un projecte que segueix a la baixa i que amenaça amb perdre la seva condició de superfavorit per sistema. El Barça ha demostrat que el ritme i la verticalitat que sí que funcionen són ben diferents. Els partits es guanyen en defensa, entre tots. La teoria ha funcionat quan ha ajustat els dos contra dos dels primeres línies per tancar files i Pascual ha apostat per Kevin Möller. El danès postula a factor principal fora del radar. La seva entrada a l'equador del primer temps ha canviat el partit, d'una dinàmica de compensar errades i encerts a l'inici del control. El seu 50% d'efectivitat abans del descans ha penalitzat el PSG, massa previsible. Ho ha intentat tot sense èxit. Ni Hansen ni els dos metres de Kristopans han evitat que la classificació hagi sigut per als de Xavi Pascual. Veszprem i Kiel s'entrenen ja al Lanxess per discutir-li la superioritat al gran favorit.