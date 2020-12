Jenni Hermoso es converteix en la màxima golejadora històrica del Barça

Partit de rècord a l'estadi Johan Cruyff. El Barça ha passat per sobre del Santa Teresa (9-0) en un matx en què Jenni Hermoso ha fet història. La davantera blaugrana ha aconseguit batre el rècord que ostentava Sonia Bermúdez fins ara com a màxima golejadora del club després dels 4 gols marcats per la madrilenya.

Ja en els primers compassos de partit les blaugranes han tingut el control total de la pilota. El primer gol, de fet, no ha trigat ni 3 minuts a arribar. Precisament Hermoso ha sigut qui ha obert la llauna, amb un xut fort des de dins de l'àrea. Després de la diana de la davantera madrilenya, la neerlandesa Martens s'ha fet propietària de la pilota i ha marcat els tres gols següents de les blaugranes. L'últim, un golàs després que un centre des del lateral de l'àrea s'enverinés i acabés dins de la porteria de Raquel Poza.

Era un dia rodó per a l'equip de Lluís Cortés. Amb el 4-0 al marcador en el minut 25 s'olorava la golejada d'escàndol. La superioritat de l'equip era inapel·lable i Jenni Hermoso ho ha aprofitat per fer història amb tres gols seguits en quinze minuts que han certificat que passava a ser la màxima golejadora en la història de l'equip català en el seu partit 141 com a blaugrana. Mariona ha sigut l'encarregada de fer pujar el 8-0 al marcador just abans que l'àrbitre xiulés la mitja part.

El retorn d'Andrea Falcón

En el segon temps, el ritme del partit ha baixat. Les ocasions han arribat en comptagotes, amb les visitants pensant en acabar el partit i el Barça amb el cap pensant en el debut a la Champions. En el minut 61, però, s'ha materialitzat una gran notícia per a l'equip blaugrana. Andrea Falcón, després de 357 dies lesionada pel trencament del lligament creuat del genoll de la cama esquerra, ha tornat a trepitjar la gespa. Uns instants més tard de l'abraçada amb el tècnic de Balaguer, Falcón ha entrat al terreny de joc entre aplaudiments. Just en aquell moment, Hermoso ha sigut substituïda per Alexia, que té en el punt de mira el rècord de Bérmudez, amb una diferencia mínima de dos gols.

La cirereta del pastís l'ha posat Oshoala. La nigeriana no ha volgut faltar a la golejada i en el minut 81 ha marcat el definitiu 9-0. L'equip de Lluís Cortés és imbatible a la Lliga i encara la setmana de la tornada de la Champions batent rècords.