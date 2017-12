El Barça Lassa es creua amb Bartzokas en el pitjor moment possible

“Sento un gran orgull i respecte pels jugadors que han acabat el partit. El talent es valora en excés i per formar un equip és molt més important tenir jugadors compromesos que lluiten i treballen. No tots els que han disputat el partit tenen aquestes característiques”. Amb aquest dur toc d'atenció a la plantilla acabava Sito Alonso la roda de premsa posterior a l'última derrota (85-82) del Barça Lassa a Vitòria en l'Eurolliga. Tot just una setmana després, els blaugranes tanquen aquest divendres a la pista del Khimki (18.00 h, Esport 3 i Movistar Deportes) la primera volta de la fase regular de competició. La situació de l'equip és límit. Ja no per aspirar a classificar-se, objectiu dificilíssim ara mateix, sinó per restaurar l'orgull d'una secció immersa en la pitjor crisi de resultats dels últims 50 anys, després d'encadenar 6 derrotes consecutives entre la Lliga Endesa i la competició europea.

Per aconseguir-ho, el Barça no està davant del millor escenari possible. El Khimki és actualment el vuitè classificat de la competició, amb 8 victòries i 6 derrotes, i només ha perdut 1 partit com a local dels 7 que ha disputat aquesta temporada. A més, el Barça encara no ha guanyat com a visitant aquest curs a l'Eurolliga. Per si no n'hi hagués prou, l'entrenador del conjunt rus és Georgios Bartzokas, protagonista la temporada passada d'una de les campanyes més decebedores de la història de la secció blaugrana, que voldrà reivindicar-se davant del seu exequip. El tècnic grec no podrà comptar amb una de les seves referències interiors, el pivot nord-americà Thomas Robinson, que és baixa per lesió.

Els russos tenen en el base, Alexei Shved, la seva principal arma. El rus és el màxim anotador de la competició amb 21,4 punts de mitjana. Tot i això, Sito Alonso no vol que els seus homes s'obsessionin a aturar-lo: "El més important no és reduir el nombre de punts, sinó baixar-li percentatges, que intenti forçar situacions no beneficioses per al seu equip", ha afirmat el tècnic basc en la roda de premsa prèvia al partit.

Sito Alonso reitera les crítiques a l'equip

L'entrenador blaugrana s'ha reafirmat en les crítiques a l'equip de la setmana passada: "Davant una dificultat gran, caient de fins a 25 punts i en un camp com el del Baskonia, diversos de nosaltres ens vam rendir. I això crec que, sota el nostre punt de vista, és inadmissible i innegociable", i ha avisat que, tot i tenir tots els efectius disponibles, a Khimki jugaran els jugadors més compromesos amb l'equip. Per la seva banda, Víctor Claver, que torna a la ciutat russa on va jugar la segona meitat de la temporada 2014-2015, ha volgut valorar la importància del xoc: "Hem arribat a un punt en què tots els partits són finals, necessitem la victòria i és importantíssim guanyar fora de casa".

I no li falta raó a l'aler valencià. El Barça ara mateix és tretzè, amb 4 victòries i 10 derrotes, i si vol aspirar a classificar-se per als 'play-off' de la competició europea necessita sumar almenys 12 victòries en els 16 partits restants, per igualar els registres aconseguits per l'últim classificat la temporada passada, el Darussafaka Dogus d'Istanbul, que va tancar la fase regular amb 16 victòries i 14 derrotes.

És una missió gairebé impossible per a un equip que arriba sumit en una depressió galopant, amb problemes en la direcció de joc, rumors de possibles fitxatges a la vista i les primeres veus que demanen el cap de l'entrenador. Mals ingredients per a una recepta d'urgència: la primera victòria a domicili.