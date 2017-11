El Barça Lassa, a la Final Four de futbol sala per la porta gran

El Barça Lassa en tenia prou amb un empat per ser a la Final Four de futbol sala, però els homes d'Andreu Plaza no s'han conformat amb un sol punt. Els blaugranes han derrotat el Pescara (1-3) i han tancat la Ronda Elit amb ple de victòries.

El conjunt català ha fet la feina, tot i que li ha costat, i no ha estat fins a la segona part que ha pogut desequilibrar el marcador. Un primer temps on el Barça ha hagut de jugar dos minuts amb inferioritat per la targeta vermella directa que ha vist Marc Tolrà, per evitar amb falta una acció clara de gol.

Després del descans han arribat les bones notícies, amb dos gols quasi consecutius de Dyego i Rafa López que deixaven el partit encarrilat. El marcador no s'ha mogut fins a l'últim minut, en què Dyego ha fet el tercer i el Pescara ha aconseguit el gol de l'honor.