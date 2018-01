El Barça Lassa i el Reus derroten als seus rivals portuguesos i volen a Europa

El Barça Lassa d’hoquei patins ja està classificat per als quarts de final de la Lliga Europea després de derrotar el Benfica per 2-0. Els homes d’Edu Castro han inaugurat el marcador a cinc minuts del final, a través de Lucas Ordoñez, i han sentenciat al 49, amb el 2-0 definitiu de Pau Bargalló.

No ha fallat el Reus a casa contra l'Oliveirense portuguès, imposant-se per 5-0. Romà Bancells ha fet el 1-0 i el capità Raúl Marín, el 2-0 abans del descans. Marin, a la segona part, s'ha encarregat de sentenciar amb el tercer gol local. Bancells, un altre cop, i Marc Torra han tancat la golejada. Amb aquest triomf en la repetició de la darrera final europea, el Reus lidera el seu grup i té els quarts de final a un sol pas.

El CP Vic, derrotat a casa / CP VIC

Qui no ha pogut guanyar és el CP Vic. Els osonencs han estat derrotats pels francesos del La Vendeene per 0-5 i segueixen cuers del seu grup, ja eliminats, amb un sol punt després dels primers 4 partits. El Porto lidera el grup després de derrotar el Follonica italià per 7-4.