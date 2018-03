El Barça Lassa aprèn a competir com a visitant

Un Barça Lassa sense opcions de classificar-se per als quarts de final de l’Eurolliga visita avui (20.45 hores, Esport3 i Movistar Deportes 1) la pista de l’Unicaja. “Jo no necessito motivar el meu equip. Els jugadors estan prou motivats per donar el màxim. Sabem que l’Unicaja juga amb intensitat en defensa i en atac. Tenen jugadors que poden córrer i practiquen un bàsquet modern. Tenim respecte pel rival, però cada partit és important per a nosaltres perquè els utilitzem per millorar el nostre joc i assentar alguns conceptes”, resumeix Svetislav Pesic, que encara no podrà comptar amb els lesionats Adam Hanga, Rakim Sanders, Sasha Vezenkov i Kevin Seraphin.

Per primera vegada aquesta temporada el Barça Lassa està competint bé com a visitant. L’equip blaugrana, que acumula tres victòries consecutives fora de casa (Múrcia, el Pireu i Burgos), intentarà aprofitar el moment de debilitat pel qual passa l’Unicaja, que té tots els seus jugadors interiors amb problemes físics. Livio Jean-Charles, que serà presentat demà, encara no podrà debutar avui amb els malaguenys.

Pesic no vol fer càlculs de què hauria pogut passar si hagués arribat abans a la banqueta de Can Barça. “Cadascú ha d’assumir les seves responsabilitats. Sempre que arriba un nou entrenador es canvia la dinàmica. Jo estic satisfet perquè la reacció dels jugadors ha sigut molt positiva i molt professional. És important tenir un objectiu, perquè així tens motivació. I el nostre objectiu és millorar cada dia per preparar-nos per als play-off de la Lliga Endesa. Ara tenim una situació millor, però ens queden molts partits fora de casa davant d’equips que també volen ser als play-off. He dit als jugadors que hem d’estar concentrats. Per guanyar la Lliga Endesa cal millorar com a equip”, argumenta el serbi.

El d’avui serà el primer partit dels tres que el Barça Lassa disputarà en sis dies. “És una setmana complicada perquè tenim tres partits, els dos primers d’Eurolliga. Serà una setmana dura i volem anar partit a partit. Ells venen de perdre i estaran molt motivats. Sobretot a casa juguen molt bé”, avisa Petteri Koponen.