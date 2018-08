Barça i Madrid, pendents del futur del París Saint-Germain

La setmana que ve, justament la mateixa en què es tanca el mercat de fitxatges d’aquest estiu, la UEFA anunciarà si sanciona o no el PSG. El club francès ha estat investigat aquestes últimes temporades per dos casos diferents. D’una banda s’investiga la relació entre el fons qatarià propietari del club, que podria haver estat alterant de manera il·legal els pressupostos del club amb contractes ficticis, i de l’altra s’investiga si l’equip va trencar les normes de fitxatges de la UEFA en les operacions de Neymar i Mbappé. Malgrat que inicialment la UEFA va anunciar que no sancionaria el club en aquest segon cas, es va tornar a obrir a l’àrea econòmica de la UEFA. Tanmateix, la sentència de la setmana que ve hauria de ser relativa al primer cas, tot i que des de la premsa francesa s’afirma que difícilment el PSG rebrà una sanció molt dura.

El futur del PSG també afecta un Reial Madrid en què Florentino Pérez no ha fitxat cap davanter de primer nivell malgrat haver perdut Cristiano Ronaldo. El president blanc està pendent del cas del PSG, ja que podria obrir la porta a presentar una oferta per Neymar. Des de Madrid s’apunta que Pérez tindria reservada una quantitat pròxima als 300 milions d’euros. Si el PSG rep una sanció forta i necessita vendre, a Madrid se sap que és improbable que marxés Kylian Mbappé, més jove i menys problemàtic que Neymar i nascut a París, fet que el converteix en el jugador més estimat pels aficionats de l’equip, campió de lliga de França.

Alcácer, camí de Dortmund

El Barça, per la seva part, sap que el PSG vol fitxar Ivan Rakitic. No obstant, una possible sanció milionària podria complicar els plans als francesos, que, de fet, no estan disposats a pagar els 120 milions de la claùsula de rescissió del croat. El PSG vol oferir 90 milions pel migcampista, però sap que el Barça no facilitarà l’operació. La relació entre els dos clubs és molt dolenta després del cas Neymar, i el Barça no vol perdre un jugador titular a pocs dies del tancament del mercat de fitxatges. Al Barça, després que s’hagin assabentat que De Jong, migcampista de l’Ajax, vol continuar un any més a l’equip holandès, el capítol de fitxatges sembla tancat. I les sortides haurien de ser les de jugadors com Alcácer i no pas com Rakitic, que aprofita l’interès del PSG per aconseguir una millora de sou al Barça. Tanmateix, al club blaugrana es considera que Rakitic vol quedar-se passi el que passi amb el seu nou contracte. A l’espera de veure com evoluciona el cas de Rakitic, el pròxim moviment del Barça podria ser tancar a finals de temporada una cessió d’Alcácer amb opció de compra al Borussia Dortmund. El club alemany fa dies que negocia amb el Barça, que veu amb bons ulls aquesta operació. El davanter valencià, en canvi, volia seguir a la lliga espanyola i encara no s’ha acabat de decidir. Però cada dia sembla més a prop d’acceptar aquesta operació.

Jokin Ezkieta, el subtitut de Cillessen

El Barça prepara el partit d’aquest dissabte al camp del Valladolid, en què Valverde convocarà el porter del filial Jokin Ezkieta. La lesió de Jasper Cillessen, que estarà entre dues i tres setmanes sense poder jugar, permetrà al jove navarrès viatjar a Valladolid. A l’entrenament d’aquest dijous Ernesto Valverde no va convocar Riqui Puig i Juan Miranda, jugadors del filial que feia dies que eren al primer equip, ja que els tocarà ser titulars a l’estrena del Barça B a la Lliga, al camp de l’Alcoià, al grup 3 de la Segona Divisió B.