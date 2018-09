Un nou empat deixa el Barça amb un pam de nas (1-1)

El Barça ha empatat el segon partit consecutiu al Camp Nou, malgrat una reacció plena de caràcter a la segona part. L'empat contra l'Athletic Club significa que l'equip de Valverde ha sumat tot just 2 punts dels últims 9. I tot això el dia que el tècnic ha donat descans de sortida a Busquets i Messi, encarregats de liderar la reacció. Malgrat la reacció, el Camp Nou ha vist un Barça sense ànima, amb poc joc i sotmès durant bona part de la primera part per un Athletic amb les idees molt clares. Tou en defensa, patint molt de nou amb les transicions ofensives rivals i amb un mig del camp inconstant, el Barça ha acabat posant una espelma al Sant patró de sempre, Messi.

Malgrat que les anteriors rotacions no havien servit per millorar el rendiment, Valverde ha decidit donar descans als dos jugadors de camp, ara mateix, més importants: Busquets i Messi. Prioritzant el partit contra el Tottenham, Valverde enviava de pas un missatge als altres futbolistes: desperteu, perquè jugareu contra un bon rival sense dos jugadors acostumats a treure les castanyes del foc.

Un Barça revolucionari, amb Lenglet en defensa ocupant el lloc del lesionat Umtiti, Sergi Roberto i Rakitic d’interiors per davant d’un Vidal que passava l’escombra i Coutinho en atac acompanyant un Dembélé que segueix aïllat del joc, les últimes jornades. L’inici ha sigut prou engrescador, amb Coutinho intentant ocupar el lloc, tant físic com espiritual, de Messi, liderant uns atacs que semblaven anunciar la primavera. Però el Camp Nou ha notat calfreds a mesura que la pressió alta i agressiva dels bascos els funcionava. Ter Stegen ha començat a tenir feina amb un Athletic en què De Marcos ha lligat curt Coutinho. Un partit incòmode en què, de nou, el Barça no ha tingut la constància necessària per jugar 90 minuts al mateix nivell. Quan De Marcos ha fet el 0-1, el Barça estava grogui, patint massa en defensa. El gol ha sigut estrany, amb Piqué trencant el fora de joc i els futbolistes del Barça més pendents de protestar una topada entre Dembélé i Raúl Garcia que de seguir els jugadors de l’Athletic, més llestos. Quan la dinàmica és negativa, res surt, i el Barça, abans del descans, perdia Sergi Roberto per lesió, fet que ha acabat amb el descans de Busquets, que ha entrat per intentar donar equilibri contra un Athletic que també ha perdut per lesió Iñigo Martínez.

540x306 Els jugadors de l'Athletic celebrant el 0-1 / EFE Els jugadors de l'Athletic celebrant el 0-1 / EFE

El Barça havia de despertar. I ha despertat, tot i que sense un joc engrescador i sense encert. Ha reaccionat més per caràcter que no pas per idees, més per insistència que no pas per superioritat. I ha reaccionat gràcies a Messi, que, de nou, s’ha encarregat de liderar l’equip, posant la por al cos a l’Athletic des del moment que ha trepitjat el terreny de joc. Ha sigut entrar Messi i l’equip de Berizzo s’ha atrinxerat. L’argentí ha xutat al pal, ha vist com la tanca li treia una falta i un cop ha entrat Munir per Dembéle ha lluitat una pilota que semblava perduda per generar la jugada que ha acabat amb el primer gol en Lliga del davanter en quatre anys.

El Barça, que ha topat dos cops amb els pals, ha fet mèrits per guanyar, tot i que el partit ha servit per evidenciar que ara mateix el full de ruta passa pels mateixos camins de les últimes temporades: Messi, Ter Stegen i Busquets. Cada cop que Valverde fa rotacions, li toca refer els canvis i donar minuts als jugadors que havia deixat a la banqueta. I, quan aquest jugador és Messi, els partits canvien del tot.

Però ni Messi pot amagar els problemes de joc d'un Barça amb prou arguments com per acabar sotmetent un bon Athletic. Ni Messi va poder trencar la ratxa de tres partits sense guanyar. I sumant punts d'un en un, el fred arriba a un Camp Nou que es pregunta on ha anat a parar aquell equip que transmetia alegria. Ara, per evitar una derrota, es fa des de la ràbia i el caràcter. No pas des de el joc i la imaginació.