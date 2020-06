Els abonats del Palau Blaugrana també tindran dret a compensacions econòmiques

Després de confirmar quines seran les mesures de compensació per als abonats del Camp Nou, el Barça ha explicat què passarà amb els abonats del Palau Blaugrana. En aquest cas, fa dies que s'havia confirmat la finalització de les competicions regulars dels equips de bàsquet, futbol sala, handbol o hoquei sobre patins. En alguns casos es juga una fase final, però no en un Palau on la temporada ja ha finalitzat.

Tal com passa amb el futbol, de cara a la pròxima temporada s’ha decidit ajornar la renovació dels abonaments del Palau Blaugrana fins a finals d’agost, un cop finalitzin les competicions en curs, en lloc de la tramitació tradicional prevista per al mes de juliol. Així, el club procedirà a la renovació dels abonaments de manera completa, amb el cobrament de les anualitats vigents i aplicant el descompte corresponent per la bossa del Seient Lliure de la temporada anterior.

La normativa i ús de l’abonament i del Seient Lliure s’hauran d’adaptar a les regulacions i limitacions de l’aforament disponible, així com de les disposicions de les autoritats sanitàries. La directiva també permetrà que els socis puguin acollir-se a una excedència temporal al Palau. Així, els abonats que no vulguin o no puguin pagar l’abonament de la pròxima temporada podran demanar aquesta excedència temporal, que els donarà dret a mantenir la titularitat de l’abonament i el descompte del Seient Lliure la temporada següent, la 2021/22.