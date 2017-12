El Barça Lassa salva un punt a la pista del Palma Futsal (4-4)

El Barça Lassa de futbol sala ha aconseguit un bon empat a la pista del Palma Futsal (4-4) en un partit tens que ha acabat amb el porter blaugrana, Paco Sedano, expulsat. El Barça, segon, no podrà atrapar l'Inter Movistar, el líder, i podria perdre la segona posició si El Pozo guanya.

Quintela ha fet el primer gol local, però Joselito ha tardat poc a empatar. Abans del descans, Paradynski ha fet el 2-1 amb el qual s’ha arribat al descans. A la segona part, Dyego i Rivillos, en tot just dos minuts, han posat al davant els catalans (2-3), però Eloy Rojas ha empatat quan faltaven 10 minuts. En els últims minuts, el porter Paco Sedano ha estat expulsat després d’una baralla i el Palma ha aprofitat la inferioritat numèrica per fer el 4-3 gràcies, de nou, a Eloy Rojas. El Barça ha apostat per acabar jugant sense porter i Rivillos, amb el seu 15è gol de la temporada, ha empatat en l'últim minut.