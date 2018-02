L'Audiència Nacional rebutja el desbloqueig de tres comptes corrents de Sandro Rosell

La secció tercera de la sala del penal de l'Audiència Nacional ha rebutjat el recurs de l'expresident del Barça Sandro Rosell, investigat per la seva presumpta implicació en el blanqueig de comissions il·legals dels drets de la selecció brasilera de futbol; en el rebuig, va demanar l'alçament del bloqueig de les comptes corrents de tres mercats per afrontar determinats costos.



La defensa de Rosell havia sol·licitat l'autorització per al pagament dels impostos que es cobraran amb relació a les mercaderies True Elite Company SLU, True Oasis Cottage SLU i Iniciatives de la Vall d'Àger SL, amb càrrec a les comptes de la seva titularitat, i havia afirmat que era per al pagament de les despeses corrents imprescindibles per al desenvolupament de l'empresa True Oasis Cottage SLU . La defensa argumentava en el seu recurs que cap de les societats té relació amb els fets investigats i que el seu patrimoni i rendiment són d'origen lícit.



En una interlocutòria, els magistrats confirmen la mesura cautelar adoptada per la jutge instructora Carmen Lamela i recorden que ja s'ha denegat amb anterioritat l'aixecament del bloqueig de les comptes de les mercaderies en estar pendent d'acreditar-ne l'activitat . "Crida poderosament l'atenció que, insistim, sense justificar l'objecte social de les entitats a les quals es refereix la petició de la defensa se sol·licitin com a necessàries despeses de telefonia mòbil, aparcament, cadena de televisió de pagament, aigua, electricitat per a una entitat respecte a la qual la part en el recurs arriba a dir que l'únic projecte en marxa era treballar amb l'acadèmia Aspire, operació que va quedar sense efecte causa de la detenció d'Alexandre Rosell", destaca la resolució.



La defensa de Rosell ha insistit els últims mesos que mantenir l'expresident a la presó és injust i està impedint que es desenvolupin amb normalitat els negocis no investigats de Rosell.