Les mans de Ter Stegen porta el Barça a la final de la Supercopa

Sense Messi, l’heroi del Barça va ser l’únic jugador que no vestia de blaugrana, Ter Stegen. En la primera tanda de penals del Barça des de l’any 1998, l’equip de Koeman va classificar-se patint de valent per la final de diumenge de la Supercopa, quan aspirarà a tancar una ferida de dos anys sense títols. Va caldre arribar als penals després d’empatar en un duel igualat contra una bona Reial Societat (1-1 i 3-2 als penals). I llavors, va ser Ter Stegen, amb dues aturades, qui va oferir a Riqui Puig la possibilitat de marcar el darrer penal, el definitiu. El Barça torna a somiar.

I això que sense Messi, el Barça es va empetitir una mica. Amb l’argentí, és com jugar un d’aquells partits al patí d’escola on has escollit el millor jugador de la classe per al teu equip. Mentalment, et sents més fort. I ara mateix el Barça encara necessita del seu millor jugador de la història. I de fet, la millora de les darreres setmanes s’havia bastit al voltant del futbolista de Rosario, qui va haver de veure el partit des de la graderia, passant fred, preguntant-se si els seus companys li regalarien la primera final en dos anys. Sense ell, la Reial Societat va plantar cara a un equip que va perdre l’alegria dels darrers dies, tot i que va saber competir. Aquesta és la importància d’anomenar-se Lionel Messi. La seva absència en un partit condiciona el destí de 22 jugadors, doncs canvia les normes del joc.

Conscient que davant tenia un dels rivals que millor cuida la pilota a la Lliga, Koeman va decidir ser més prudent que altres cops, deixant a la banqueta Sergiño Dest i apostant per Mingueza, un central, al lateral dret. Amb Araujo recuperat al centre de la defensa, el Barça va renunciar a ser valent. A Koeman, de tant en tant, li passa. Enlloc de ser atrevit, es converteix en un tècnic resultadista, prudent. I per afrontar la Supercopa, enlloc de fer evolucionar el seu equip cap un 4-3-3 agressiu, va demanar a De Jong que durant bona part del partit ajudés Sergio Busquets en un doble pivot que no va poder evitar dues ocasions clares de la Reial Societat. Sense Ter Stegen, salvador en dues ocasions clares de l’equip d’Imanol Alguacil, els bascos haurien pogut deixar el Barça contra les cordes a una primera part entretinguda amb ocasions a les dues porteries.

651x366 De Jong, durant el Barça-Reial Societat / EFE De Jong, durant el Barça-Reial Societat / EFE

Incapaç de ser estable, el Barça de Koeman es va deixar sobre la freda gespa del Nuevo Árcangel part del crèdit guanyat darrerament la Lliga. Busquets era per tot arreu i Araujo va convertir-se en un gegant, però Pedri no va tenir el dia. I Dembélé va ser de nou aquell jugador impossible d’entendre, tant quan sorprèn amb una gran jugada individual, com quan va una cursa de 50 metres per ajudar a defensar un atac rival, però just en el pitjor moment decideix que ja ha fet prou, deixant Mingueza tot sol contra dos adversaris. Braithwaite, de la seva part, va ser una ombra. Ni li van arribar pilotes ni va generar molts espais. Ara, una de les poques ocasions on va fer-ho va permetre al Barça donar el primer cop amb una fórmula que comença a ser un clàssic, aquesta temporada. Frenkie De Jong segueix entrant des de la segona línia amb la mateixa passió amb la que una estrella del rock puja a un escenari, disposat a menjar-se el món. I una centrada de Griezmann la va aprofitar per batre Remiro de cap. El Barça no estava bé, llavors. Tampoc malament. No estava dominant, però tampoc el dominaven. Bàsicament, el Barça seguia atrapat entre el passat i el futur que vol construïr, barrejant estones de joc creatiu amb altres on perd pistonada. Un equip on qui més manava era Araujo, doncs Griezmann deixa detallets, però no sembla preparat per interpretar el paper de líder. I quan es juguen fases finals, calen líders.

I la Reial Societat ho sabia. L’equip d’Alguacil, amb aquella grapa dels equips que gairebé mai juguen finals i volen somiar, va anar tancat el Barça a la seva àrea en un inici de segona part fluix dels homes de Koeman. Finalment, Mikel Oyarzabal, l’home que no sol fallar penals, va empatar transformant-te un després d’unes mans de De Jong dins de l’àrea, sense imaginar que uns minuts després, Ter Stegen l’hi tornaria el cop aturant-li un. Al Barça li tornava tornar a començar. I malgrat que l’equip`de Koeman es quedava sense gasolina, el tècnic, enlloc de fer canvis per evitar arribar a la pròrroga, va semblar acceptar-la, limitant-se a fer entrar Trincao per Braiwaithe. I el partit va encaminar-se lentamanent cap al final. Cap a la pròrroga. Cap al tot o res.

L’art dels penals

I ara si, Koeman va apostar per Riqui Puig i Miralem Pjanic, per tal de posar una marxa més i evitar els penals. I malgrat que Ter Stegen va salvar el Barça amb un vol sense motor després d’un xut llunyà de Zaldua, va ser l’equip de Koeman qui va dur el pes de la pròrroga, amb Araujo imponent per tallar les contres basques. I no van ser poques, ja que Januzaj, inicialment suplent, va martiritzar el Barça amb el seu talent, creant dues ocasions de gol molt clares que haurien pogut evitar els penals. Però això hauria evitat poder fer més gran la figura de Ter Stegen.

El porter alemany, gegant, li va aturar els dos primers llançaments a la Reial Societat. I tocats, els bascos es van rendir als penals malgrat que De Jong I Griezmann també van fallar el seus. Dembélé, Pjanic i un Riqui Puig que va decidir xutar el darrer van obrir les portes de la final, contra el Madrid o l’Athletic. Un partit on potser, podrà tornar Messi.