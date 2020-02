Nova golejada d'un Barça imparable (0-6)

El Barça no ha deixat cap opció a l'EDF Logronyo i aquest dissabte al migdia ha sumat una nova golejada a la Primera Iberdrola (0-6). L'equip de Lluís Cortés ha trigat, però, mitja hora en veure porteria. Un cop ha obert la llauna, a través de Marta Torrejón, la resta de gols s'han encadenat. Dos gols d'Alexia Putellas abans del descans han resolt el partit i un hat-trick d'Oshoala a la segona meitat han completat el set per a les blaugranes. A l'espera del que faci demà diumenge l'Atlètic de Madrid, el Barça es manté líder amb 12 punts d'avantatge.

651x366 Débora García contra Kanu en l'Espanyol-Sevilla / LALIGA Débora García contra Kanu en l'Espanyol-Sevilla / LALIGA

Nova derrota del cuer

Marcador dolorós per a l'Espanyol, que ha caigut derrotat a Sant Adrià del Besòs contra el Sevilla per culpa d'un gol en els últims cinc minuts d'Ana Franco. El 0-1 enfonsa encara més el conjunt blanc-i-blau a la cua de la classificació de la Primera Iberdrola i allarga fins a 20 les jornades que fa que no guanya. Amb només 4 punts, són a 13 de la salvació quan queden només 30 punts per disputar.